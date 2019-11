Michela Cerruti a exprimé sa fierté suite au double podium de Kevin Ceccon à la WTCR Race of Macau, résultat qui a élevé le Team Mulsanne à la septième place du championnat des équipes, alors qu'il ne reste que la super-finale malaisienne à disputer.

Ceccon a mené son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR à la troisième place des Courses 1 et 2 pour sa deuxième apparition sur le légendaire Circuito da Guia.



Avant la WTCR Race of Malaysia du 12 au 15 décembre, le Team Mulsanne accuse 23 points de retard sur SLR Volkswagen mais devance les deux équipes Audi et les deux écuries CUPRA.



“Si je prends un moment pour repenser à ce que nous avons accompli jusqu'à présent, je suis émue,” déclare Cerruti, directrice des opérations chez Romeo Ferraris, entreprise qui mène l'effort d'Alfa Romeo en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. “Ce projet est né presque tel un pari à l'aube de l'ère TCR ; notre implication dans ce championnat mondial l'an dernier était osée et n'avait que peu de chances de réussir sur le papier. Contre toute attente, nous avons signé des podiums, des victoires et des pole positions.”



“Nous avons réitéré ces performances cette année, et ce double podium à Macao rend légitime l'excellent travail de recherche et de développement réalisé par nos gars à l'usine et le travail de soutien en piste pour nos clients.”



“En regardant le classement général à l'aube de la manche finale à Sepang, je ne peux qu'être heureuse et fier de voir que nous devançons des marques telles qu'Audi et CUPRA.”

The post Cerruti fière de ce qu’a accompli le Team Mulsanne en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.