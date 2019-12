C’est fou, mais je serai prêt : pilote MotoGP malaisien, Syahrin aborde sa double course EWC et WTCR

Pilote malaisien de MotoGP, Hafizh Syahrin se prépare à une semaine extrêmement chargée au Sepang International Circuit pour les Races of Malaysia.

En plus de faire les 8 Heures de Sepang – deuxième manche de la saison 2019/20 du FIM Endurance World Championship – le pilote de 25 ans participera également à la super-finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, composée de trois courses rapides qui auront respectivement lieu la journée, au crépuscule et de nuit sous les projecteurs.



Syahrin, qui a récemment terminé sa saison MotoGP avec l'équipe Red Bull KTM Tech 3 et a participé à la Sepang 1000km Endurance Race le mois dernier, sera effectivement en piste pendant sept jours d'affilée : sa forme physique et mentale sera mise à très rude épreuve.



Le lundi 9 décembre et le mardi 10 décembre seront dédiés aux essais de la Hyundai Team Engstler i30 N TCR qu'il pilotera à la WTCR Race of Malaysia. Le mercredi 11 décembre sera rythmé par tous les essais des 8 Heures de Sepang, où Syahrin prendra le guidon de sa Sepang Racing Team Yamaha YZF-R1. Le jeudi 12 décembre sera la journée qualificative des 8 Heures de Sepang, avant que Syahrin ne passe de deux à quatre roues le vendredi 13 décembre, lorsqu'auront lieu les essais libres et les qualifications de la WTCR Race of Malaysia.



Les 8 Heures de Sepang commenceront à 13h00 le samedi 14 décembre, tandis que les courses WTCR / OSCARO sont prévues à 15h15, 18h15 et 20h10 le dimanche 15 décembre. Les Courses 1 et 2 seront disputées sur 50 kilomètres, tandis que la Course 3 couvrira 66 kilomètres.



Quant à ce challenge physique et mental, Syahrin est convaincu qu'il sera prêt : “Ce sera dur car nous avons l'EWC le samedi pendant huit heures, puis trois courses dans la voiture le dimanche. Mais je vais maintenir une bonne préparation physique et continuer de me reposer car ce sera important. Je sais que je peux être performant dans la voiture et nous essaierons de bien nous battre. On verra, je vais prendre du plaisir.”



Les wild-cards : Syahrin fait partie du trio pour le WTCR en Malaisie

Hafizh Syahrin est l'une des trois wild-cards locales en action pour la WTCR Race of Malaysia. La star montante Mitchell Cheah le rejoindra chez Hyundai Team Engstler, tandis que l'expérimenté Douglas Khoo va piloter une CUPRA TCR pour Viper Niza Racing.



“Ce sera intéressant et passionnant car jamais un pilote n'a fait quelque chose de fou comme ça deux fois en un week-end,” souligne Syahrin. “Pour moi, pourquoi ne pas saisir l'opportunité que me donne le circuit de Sepang de piloter une WTCR [face à] sept champions du monde FIA ? Bien sûr, je ne peux donner aucun objectif, car je ne suis pas sûr de ce qui est impossible ou possible, mais je pense toujours à ce qui est possible, et j'essaierai d'apprendre et de prendre de l'expérience. J'espère que les fans seront contents.”



“Un bon package” pour les 8 Heures de Sepang en EWC

Hafizh Syahrin s'associe à Franco Morbidelli, également pilote MotoGP, et à Michael van der Mark, déjà vainqueur des 8 Heures de Sepang, pour former un redoutable Sepang Racing Team. Ils piloteront une Yamaha YZF-R1 pour ce premier rendez-vous malaisien du FIM Endurance World Championship.



“Nous avons une bonne moto avec une bonne équipe et de bons coéquipiers ; il est donc certain que l'équipe aura pour objectif de monter sur le podium pour la première édition des 8 Heures de Sepang,” ajoute Syahrin, qui s'est classé 16e du Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix à Sepang le 3 novembre.



Le programme de Hafizh Syahrin aux Races of Malaysia



Lundi 9 décembre

WTCR Race of Malaysia, essais des wild-cards : 19h00-22h00



Mardi 10 décembre

WTCR Race of Malaysia, essais des wild-cards : 09h00-11h00



Mercredi 11 décembre

EWC 8 Hours of Sepang, essais privés : 09h00-16h00

EWC 8 Hours of Sepang, essais libres : 16h30-18h30

EWC 8 Hours of Sepang, essais nocturnes : 19h30-21h00



Jeudi 12 décembre

EWC 8 Hours of Sepang, qualifications : 09h30-10h50

EWC 8 Hours of Sepang, qualifications : 14h30-15h50

EWC 8 Hours of Sepang, essais libres : 18h00-18h45

EWC 8 Hours of Sepang, Top 10 Trial : 19h15



Vendredi 13 décembre

WTCR Race of Malaysia, Essais Libres 1 : 10h00-10h45

WTCR Race of Malaysia, Essais Libres 2 : 12h45-13h15

WTCR Race of Malaysia, Qualifications 1 : 15h15-15h45

WTCR Race of Malaysia, Qualifications 2, Q1 : 19h30-19h50

WTCR Race of Malaysia, Qualifications 2, Q2 : 20h00-20h10

WTCR Race of Malaysia, Qualifications 2, Q3 : 20h20 (shoot-out DHL Pole Position)



Samedi 14 décembre

EWC 8 Hours of Sepang, warm-up : 09h00-09h45

EWC 8 Hours of Sepang : 13h00-21h00



Dimanche 15 décembre

WTCR Race of Malaysia, Course 1 : 15h15 (9 tours)

WTCR Race of Malaysia Course 2 : 18h15 (9 tours)

WTCR Race of Malaysia Course 3 : 20h10 (12 tours)

