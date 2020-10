Voici un rappel de l'horaire de la WTCR Race of Slovakia :



Course 1 : 09h15 (9 tours)



Course 2 : 12h45 (9 tours)



Course 3 : 14h45 (11 tours)



Tous les horaires sont indiqués en CET, sont provisoires et peuvent être modifiés. Cliquezicipour plus d'informations.