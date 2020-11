Ce dimanche 1er novembre, c'est jour de course pour la WTCR Race of Spain, avec trois manches à disputer, diffusées en direct à la TV ou sur internet, sur six continents, depuis le MotorLand Aragon.

Voici un rappel des horaires :



Course 1 : 09h15 (10 tours)

Course 2 : 12h15 (10 tours)

Course 3 : 14h15 (12 tours)



Bien que la course WTCR d'Espagne se déroule à huis clos en raison de la pandémie de COVID-19, les fans peuvent compter sur une large diffusion en direct - notamment sur la chaîne espagnole gratuite Teledeporte et LaLiga SportsTV.