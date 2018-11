C’est nuit de course à Shanghai en Esports WTCR OSCARO

Le championnat multijoueurs WTCR OSCARO est sur le circuit virtuel de Shanghai cette nuit pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison.

Le leader du championnat Bence Bánki s'est montré le plus rapide en préqualifications mais le Slovaque parviendra-t-il à s'imposer en course ou l'un de ses rivaux - dont Gergo Baldi, Péter Suboritis et Jaroslav Honzik - prendront-ils le meilleur sur lui ?



La diffusion des courses débutera à 19h00 CET avec James Kirk et Robert Wiesenmüller qui offriront leurs commentaires d'experts. Suivez l'action surFacebook our surYouTube.

