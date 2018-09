C’est nuit de course en Esports WTCR OSCARO

C'est nuit de course pour le championnat multijoueurs Esports WTCR OSCARO de RaceRoom avec en piste notamment le Slovaque Bence Bánki, l'un des prétendants à la victoire sur le circuit virtuel du Slovakia Ring.

Le pilote Oscaro eSports by SDL Honda était le plus rapide des préqualifications, une position devant son équipier Redoine Messaoud (Audi) et le pilote Honda Nikodem Wisniewski, membre de l'équipe Williams Formula One Esports.



Le live streaming surFacebooketYouTubedébutera à 19h00 CET avec les commentaires éclairés de James Kirk et Robert Wiesenmüller. Cliquezicipour retrouver la visite guidée du Slovakia Ring par Mato Homola.

