Mikel Azcona et BRC Hyundai N Squadra Corse ont officiellement été sacrés champions du WTCR - FIA World Touring Car Cup pilotes et équipes, lors de la remis de leur trophée à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix de la FIA tenues à Bologne, au coeur de la région Emilie-Romagne, en Italie, ce samedi soir.

Mikel Azconaa devancé au classementNéstor GirolamietNathanaël Berthon, qui se sont classés respectivement deuxième et troisième, pour remporter la couronne des pilotes WTCR après avoir remporté quatre victoires au volant de sa Hyundai Elantra N TCR équipée de pneus Goodyear. En remportant le prestigieux titre de Roi du WTCR, Azcona, 26 ans, est le premier Espagnol à remporter le plus grand prix de la course internationale de voitures de tourisme.



Ses performances au cours des 16 courses de la saison WTCR, combinées à celles de son coéquipier Norbert Michelisz, qui a marqué des points et remporté une victoire, ont permis à la BRC Hyundai N Squadra Corse, basée en Italie, de remporter son premier prix WTCR pour les équipes.



Le directeur de l'équipe,Gabriele Rizzo, a rejoint Azcona parmi les 1000 invités, dont le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen, ainsi que Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, vainqueurs du Championnat du monde d'endurance de la FIA, lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA à la Fiera di Bologna vendredi soir.



S'exprimant après avoir reçu son trophée des mains du président de la FIA,Mohammed Ben Sulayem, Azcona a déclaré :"C'est quelque chose de très spécial et d'émouvant et c'est un honneur d'être ici avec toute cette histoire et tous ces super personnalités du sport automobile. La saison a été fantastique, nous avons obtenu un excellent résultat et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant les quatre dernières années de ma vie. Depuis que je suis enfant, je voulais gagner un titre mondial. Évidemment, quand vous êtes enfant, vous voulez être champion du monde de Formule 1, mais quand vous grandissez et que vous vous orientez vers les voitures de tourisme, vous voulez gagner le titre de champion du monde des voitures de tourisme et c'est maintenant chose faite, c'est comme si mon rêve devenait réalité. Je tiens à remercier le BRC et Hyundai Motorsport pour ce que nous avons accompli. C'est quelque chose de très important et maintenant je profite du temps et du moment avec tous les gens du sport automobile ici à Bologne. C'est un sentiment agréable."



Rizzo a ajouté :"C'est un moment incroyable et je suis si fier d'être ici, de recevoir ce trophée et ce titre. Le chemin était long, mais cette année, nous avons fait une saison exceptionnelle grâce à Mikel. Il a réalisé une performance incroyable et a rendu cela possible. Mais le BRC Racing Team a été très engagé tout au long de l'année et très intégré au Hyundai Motorsport Customer Racing, donc merci à notre personnel, nous avons fait une grande démonstration de force toute l'année et pour notre équipe, c'est la cerise sur le gâteau parce que c'est la première fois que nous remportons le titre des équipes après avoir remporté le titre des pilotes trois fois sur cinq, également avec Gabriele Tarquini et Norbert Michelisz. C'est incroyable et je suis tellement fier de tous les gens et de l'entreprise pour ce que nous avons fait."



D'autres moments forts ont émaillé cette soirée, avec les trophées remis aux vainqueurs du FIA ETCR - eTouring Car World Cup, avec Adrien Tambay (pilotes) et CUPA EKS (équipe) représenté par son directeur, et pilote, Matias Ekström. Comme le WTCR, l'ETCR est promu par Discovery Sports Events. François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events, était parmi les invités de marque à la Fiera di Bologna vendredi.

