C’est soir de course façon Suzuka en Esports WTCR OSCARO

C'est soir de course dans le Championnat Multijoueur Esports WTCR OSCARO de RaceRoom, sur un circuit de Suzuka virtuel pour le cinquième rendez-vous de la saison (21 octobre).

Le leader du classement provisoire Bence Bánki (Oscaro eSports by SDL / Honda) a été le plus rapide en qualifications, devant Nikodem Wisniewski et Redoine Messaoud.

James Kirk et Robert Wiesenmüller apporteront leurs commentaires d'experts sur la diffusion en direct, qui démarre à 19h00 CET. Cliquez ici pour suivre l'action sur Facebook ou ici pour le faire sur YouTube.

