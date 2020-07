Championnat de présaison Esports WTCR : le bilan après six courses

-

La deuxième partie du championnat d'avant-saison de la WTCR Esports débute dimanche soir sur un Speedpark international virtuel de Ningbo. Voici ce qu'il s'est passé jusqu'à présent.

Manches 1 et 2 : Salzburgring (14 juin)

Esteban Guerrieri et Attila Tassi ont commencé leur campagne d'avant-saison en championnat WTCR Esports en remportant chacun une victoire sur un Salzburgring virtuel.



Le tracé à grande vitesse de la piste autrichienne a donné lieu à deux batailles d'aspiration des plus tendues. La huitième place de l'Argentin Guerrieri dans la course 2 lui a permis de prendre la tête du classement général avec cinq points d'avance sur le Slovaque Mato Homola, qui a suivi la Honda de Guerrieri à l'arrivée de la course 1.



Norbert Michelisz, l'exemple du gamer devenu pilote avant de remporter le WTCR - FIA World Touring Car Cup 2019, a terminé troisième dans la course 1 après une lutte serrée avec son compatriote hongrois Bence Boldizs.



Le Hongrois Tassi, équipé d'une Honda, a tenu bon pour la victoire dans la course 2 après qu'une tentative dans les derniers instants de Mikel Azcona (CUPRA) pour s'emparer de la première place ait échoué. Azcona avait été le plus rapide dans le premier tour de la Superpole pour décrocher la Pole Position DHL pour la Course 1. Cependant, un contact avec Ehrlacher au départ de cette première manche l'avait laissé sur le carreau dès le premier virage.



Récapitulatif des résultats :



Course 1 :

1 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TC

3 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Position de DHL : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

Le tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR



Course 2 :

1 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

DHL Pole Position : Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



3ème et 4ème manches : Hongrie (21 juin)

Mato Homola est devenu le nouveau leader du championnat d'avant-saison WTCR Esports après avoir battu le héros "local" Norbert Michelisz dans la première de deux courses épiques sur un Hungaroring virtuel.



Le pilote Hyundai du BRC Racing Team a battu Michelisz et l'Argentin Esteban Guerrieri pour la victoire dans la course 1, Guerrieri ayant été retardé au premier virage pour éviter un accrochage avec l'Espagnol Mikel Azcona.



L'Argentin Néstor Girolami, sur une Honda, a remporté la course 2 pour l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, juste devant les Hongrois Attila Tassi et Mikel Azcona, suite à une bousculade dans l'avant-dernier tour. Le Français Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) avait en effet dépassé Girolami pour la première place à l'approche de l'arrivée du sixième tour, mais un contact de la CUPRA d'Azcona l'a envoyé en demi tête-à-queue et a permis à Girolami de se hisser à la première place.



Récapitulatif des résultats :



Course 1 :

1 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

2 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

3 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole : Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Le tour le plus rapide : Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



Course 2 :

1 Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

DHL Pole : Aurélien Comte (France) DG Sport Compétition Peugeot 308TCR

Le tour le plus rapide : Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



Manches 5 et 6 : Slovakia Ring (28 juin 2020)

Esteban Guerrieri a repris la tête du championnat d'avant-saison du WTCR Esports après deux courses épiques sur un Slovakia Ring.



Malgré une avance de quatre points sur Mato Homola, le pilote argentin du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda n'a pas pu ajouter de nouvelle victoire à son palmarès. Il s'est contenté de la deuxième place dans la course 1, derrière Yann Ehrlacher, pilote du Cyan Racing Lynk & Co, et de la quatrième position dans la course 2.



C'était la première victoire d'Ehrlacher en WTCR Esports, le Français convertissant sa Pole Position DHL pour devenir le cinquième vainqueur différent sur six courses sur la plateforme RaceRoom Racing Experience. Niels Langeveld (Pays-Bas) a arraché la troisième place au Hongrois Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) dans les derniers virages pour compléter le podium de la Course 1 pour le compte de son équipe Comtoyou Audi Sport.



Attila Tassi (Hongrie) a profité de sa pole position en Course 2 sur grille inversée pour s'imposer pour la deuxième fois en Esports WTCR. Il est le premier pilote à réaliser cette performance, sur sa Honda du ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, devant le pilote CUPRA Mikel Azcona (Espagne) et Homola (BRC Racing Team Hyundai).



Récapitulatif des résultats :



Course 1 :

1 Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 0 TCR

2 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Spor

DHL Pole : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 0 TC

Le tour le plus rapide : Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport



Course 2 :

1 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

DHL Pole : Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Le tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 0 TCR

