Champions unis : le pilote WTCR Priaulx s’associe au héros du cyclisme Hoy

Andy Priaulx, trois fois champion du monde FIA des voitures de tourisme, se prépare à faire équipe avec Sir Chris Hoy, qui a 11 titres mondiaux sur piste à son tableau de chasse, à Spa-Francorchamps ce week-end.

Priaulx et Hoy, qui compte par ailleurs six médailles d'or aux Jeux olympiques, partageront une voiture lors de la manche du British GT Championship courue sur la tracé belge. D'autre part, le fils de Priaulx, Sebastian, pilotera une seconde Ford Mustang GT4 de Multimatic Motorsport.

“Cela va être un week-end génial pour nous car pour la première fois, je vais courir dans la même équipe que mon fils, Sebastian”, dit Priaulx, qui fait partie de la structure Cyan Performance Lynk & Co en TCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO. “Je suis habituellement en bord de piste pour l'encourager, car il court dans ce championnat avec Scott Maxwell, mais ce week-end, je vais être un peu plus occupé à piloter moi aussi. C'est un réel honneur de partager la voiture numéro 19 avec Chris et je peux vous assurer que nous serons là pour être compétitifs.”

Les titres mondiaux d'Andy Priaulx MBE

Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme : 2005, 2006, 2007

Les titres mondiaux de Sir Chris Hoy

Vitesse par équipes : 2002, 2005

Kilomètre : 2002, 2004, 2006, 2007

Vitesse individuelle : 2008

Keirin : 2007, 2008, 2010, 2012

