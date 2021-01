Lieu de la WTCR Race of Germany du 3 au 5 juin, la piste légendaire et son tour de 25,378 kilomètres devaient accueillir le troisième meeting du WTCR 2021 dans le cadre du week-end ADAC TOTAL 24h-Rennen.



Cependant, les restrictions de voyage en cours et l'imposition de nouveaux blocages nationaux pendant le déroulement du programme de vaccination de masse ont fait que le report du début de la saison au mois de juin permettra de respecter intégralement le calendrier prévu de huit événements. Ces changements ont été approuvés par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA.



La Hongrie en rendez-vous estival

La WTCR Race of Hungary se déplace ainsi de la mi-mai au plus fort de l'été, puisque le Hungaroring accueillera les concurrents les 21 et 22 août. La nouvelle date a été proposée en coordination avec le gouvernement hongrois, dans l'espoir que le plus grand nombre possible de milliers de supporters locaux enthousiastes puissent assister à l'événement, un des points forts de l'année sportive nationale.



L'Italie prête à accueillir le WTCR

Après avoir manqué un premier rendez-vous avec le WTCR en 2020 en raison de retards dans les travaux de rénovation de l'Adria International Raceway, l'Italie est prête à accueillir le championnat du 31 juillet au 1er août à la place de la Slovaquie. Bien que le WTCR ne se rende pas sur le Slovakia Ring cette année en raison des conséquences de la pandémie, on espère qu'un retour en 2022 sera possible.



Léger report du démarrage de la série asiatique

La série de manches européennes du WTCR devant s'achever fin août, le retour prévu en Asie a été reporté d'une semaine. Ce report est nécessaire pour permettre le transport maritime des voitures des concurrents, des pièces de rechange, des consommables et des équipements vers la Corée du Sud pour le premier round asiatique du WTCR, qui est maintenant prévu les 16 et 17 octobre. Les dates de la WTCR Race of China et de la WTCR Race of Macao, qui décidera de l'lissue de la saison, restent inchangées.



Calendrier 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup :

1re et 2e manches : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife : 3-5 juin

3e et 4e manches : Course WTCR du Portugal, Vila Real : 26-27 juin

5e et 6e manches : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón : 10 et 11 juillet

7e et 8e manches : WTCR Race of Italy, Adria International Raceway : 31 juillet - 1er août

9e et 10e manches : WTCR Race of Hungary, Hungaroring : 21 et 22 août

11e et 12e manches : WTCR Race of South Korea, Inje Speedium : 16 et 17 octobre

13e et 14e manches : WTCR Race of China, lieu à confirmer : 6 et 7 novembre

15ème et 16ème manches : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia : 19-21 novembre



"Alors que le déploiement de la vaccination COVID-19 continue de donner de l'espoir à tous et de fournir une protection vitale aux personnes les plus exposées, comme les personnes âgées et les incroyables travailleurs de première ligne qui contribuent à la lutte contre cette pandémie, il s'agit d'un processus complexe dont la mise en œuvre complète prend du temps", a déclaré Xavier Gavory, directeur du WTCR. "Combiné aux restrictions de voyage et autres contraintes nationales, et étant donné que le calendrier du WTCR pour 2021 est limité à huit meetings, le report du début de la saison à juin est la mesure la plus judicieuse à prendre afin de sauvegarder le calendrier et les parties prenantes du WTCR et, en même temps, de respecter les communautés et les pays qui accueillent les manches du WTCR. Nous remercions la FIA et tous nos partenaires et promoteurs pour leur soutien et leur adaptation à ces changements mineurs mais inévitables du calendrier, avant ce qui promet d'être une autre saison WTCR pleine d'action et mémorable avec également le lancement du nouveau titre féminin FIA WTCR et du titre junior FIA WTCR".