Cheah, héros local rejoindra la #WTCR2019SUPERGRID en Malaisie

Le prometteur talent du supertourisme de Malaisie, Mitchell Cheah, aura l'opportunité de réjoindre la #WTCR2019SUPERGRID cette année en tant que pilote wildcard lors de la WTCR Race of Malaysia, la manche de clôture de la saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Cheah, 20 ans, a une forte cote dans son pays et ne manquera pas d'être suivi de près par son public à l'occasion de la venue du WTCR / OSCARO en Malaisie pour la première fois sur le Sepang International Circuit du 13 au 15 décembre*, lors d'un meeting qui présentera une double affiche avec également une manche du championnat du monde d'endurance moto de la FIM.



Razlan Razali, directeur du Sepang International Circuit, a expliqué : "Profitant du succès du MotoGP, la participation de la Malaisie est la clé du succès de ces épreuves. C'est pourquoi nous développons des talents pour le supertourisme en Malaisie, où nous avons découvert Mitchell Cheah, qui a remporté le championnat TCR South East Asia l'an passé. Nous continuerons à le former en TCR Germany cette année et le préparer pour une participation en wildcard pour la course de Sepang en octobre.



"Je suis confiant que ces épreuves fantastiques de championnat du monde avec nos pilotes auto et moto locaux constitueront une formidable attraction et attireront les fans malaisien du sport mécanique au Sepang International Circuit et en Malaisie".



*Sujet à l'approbation de la FIA

