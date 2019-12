Cheah sera “concentré à 200%” face à ses rivaux en WTCR

Star montante malaisienne, Mitchell Cheah sera “concentré à 200%” pour ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à domicile la semaine prochaine.

Cheah, qui évolue aux avant-postes dans la catégorie junior de l'ADAC TCR Germany cette saison, est l'une des trois wild-cards locales qui courront au Sepang International Circuit du 12 au 15 décembre, pour ce qui sera sa première apparition au volant d'une Hyundai i30 N TCR : il pilotait précédemment une Volkswagen.



“Il faudra que je sois concentré à 200% et que j'essaie d'être aussi rapide que ces gars-là,” déclare le pilote Hyundai Team Engstler, âgé de 21 ans. “La concurrence en WTCR, c'est un plateau dingue, c'est de la folie. Tous ces pilotes de classe mondiale se tiennent en une seconde, et la moindre erreur coûte cher.”



Si Cheah connaît bien le Sepang International Circuit, le Kaélois va découvrir l'i30 N TCR du Hyundai Team Engstler.



“Ce sera dur, c'est sûr, car je n'ai jamais piloté de Hyundai, mais toutes ces voitures ont la même spécification et je pense que la seule différence sera sa maniabilité,” ajoute Cheah. “Je vais devoir m'y habituer, et nous en aurons l'opportunité lundi et mardi lors des essais des wild-cards. Je vais essayer de m'adapter aussi vite que possible avant d'aborder le week-end de course.”

