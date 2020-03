Christian Dahl, chef d’équipe du Cyan Racing : notre objectif en WTCR est clair

L'identité des pilotes qui piloteront les Lynk & Co du Cyan Racing en WTCR - FIA World Touring Car Cup n'est peut-être pas encore confirmée, mais l'homme qui est derrière ce projet à succès a un objectif très précis.

Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing, s'attend à d'autres grandes choses en 2020 après que Cyan Racing Lynk & Co a décroché le titre au championnat par équipe en WTCR - FIA World Touring Car Cup la saison dernière.



"Notre objectif est clair, nous voulons continuer à nous battre pour les premières places cette saison, qui devrait être encore plus difficile que l'année dernière", a déclaré M. Dahl. "Le résultat de l'année dernière avec une toute nouvelle voiture de course, dans un tout nouveau programme avec Lynk & Co est un véritable témoignage des efforts importants de tous ceux qui ont pris part à ce projet. Nous devons consolider ce résultat et continuer à aller de l'avant car nos concurrents ne se reposent pas. Mais nous ne nous reposons pas non plus et nous avons développé notre organisation et nos processus au cours de l'hiver afin de faire face aux défis de 2020".



Quatre exemplaire de Lynk & Co 03 TCR seront engagés en WTCR en 2020 avec des inscriptions sous les bannières Cyan Racing Lynk & Co et Cyan Performance Lynk & Co.

