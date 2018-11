Cinq enseignements des premiers tests de Lynk & Co en WTCR

Lynk & Co, la nouvelle marque chinoise de mobilité urbaine mondiale, fera équipe avec le Cyan Racing pour une campagne en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO à partir de 2019.

Geely Group Motorsport, l'organisation à l'origine de la Lynk & Co 03 TCR, a mené avec succès des essais au Portugal et en Suède. Voilà ce que nous savons jusqu’à présent.



1: Thed Björk et Yvan Muller, vice-champion du WTCR OSCARO, ont testé la Lynk & Co 03 TCR à Estoril au Portugal et à Mantorp Park en Suède.



2: Selon Alexander Murdzevski Schedvin, responsable du sport automobile chez Geely Group Motorsport, les tests se sont déroulés comme prévu, et son équipe est satisfaite des progrès réalisés à ce jour.



3: Le pilote d’essai et de course Thed Björk a d'ailleurs félicité le Geely Group Motorsport pour avoir «effectué un excellent travail de développement».



4: Geely Group Motorsport effectuera d’autres tests au cours de l’hiver.



5: Lynk & Co Cyan Racing n’a pas programmé un «calendrier chargé» avant le début de la saison WTCR en raison du calendrier de livraison de ses voitures de course Lynk & Co 03 TCR.

