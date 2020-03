Cinq faits et huit exploits WTCR de Tarquini

Légende du WTCR – FIA World Touring Car Cup, Gabriele Tarquini fête aujourd'hui ses 58 ans (2 mars), et pour marquer une nouvelle année d'exploits en piste, voici cinq faits et huit exploits de l'Italien avec la Hyundai de l'écurie BRC.

Cinq faits sur Tarquini :

Pilote de Formule 1 :Tarquini a fait ses débuts en Formule 1 en 1987 et y a couru de 1988 à 1992, avant un bref retour en 1995. Tarquini a pris 38 départs en Grand Prix et a marqué un point au Mexique en 1989.

Champion d'Europe :Après avoir remporté le British Touring Car Championship en 1994, Tarquini a cartonné en championnat d'Europe, avec six victoires et le titre 2003.

Succès mondial :Il est devenu champion WTCC avec SEAT en 2009 et a gagné des courses lors de six des sept saisons suivantes.

Son podium ultime :“Si je dois en choisir deux, c’est Michael Schumacher et Ayrton Senna. J’ai couru avec eux, surtout avec Senna. J’ai passé quelques saisons en F1, avec des résultats différents, mais en même temps nous étions sur la même piste et c’était quelqu’un que j’aimais beaucoup. J’ai commencé à connaître Senna en karting. Il courait en Italie à l’époque. Et Michael parce que nous avons partagé beaucoup de temps en dehors des courses, surtout le football, parce qu’il adore le football. Nous avons cette équipe nationale de pilotes en Italie, et je suis l’une des personnes qui l’a lancée et nous avons reçu un très gros coup de pouce quand Michael nous a rejoints. J’ai passé beaucoup de temps avec lui et je serais très heureux de partager le podium avec Senna et Schumacher.”

Le saviez-vous ?En plus d'avoir couru en Formule 1 et remporté deux titres mondiaux en voitures de tourisme, Tarquini a participé aux 24 Heures du Mans en 1985 mais a été contraint à l'abandon.



HUIT EXPLOITS EN WTCR :

Pilote essayeur :Tarquini a joué un rôle clé dans le développement de la Hyundai i30 N TCR pour la rendre victorieuse, après avoir signé comme pilote de développement de la marque en 2017.

Historique :Il a écrit l'Histoire en avril 2018 en remportant la course inaugurale du WTCR, triomphant à Marrakech depuis la DHL Pole Position. Et il a surenchéri en remportant une deuxième victoire le même week-end.

Du succès en Hongrie :Tarquini a gagné deux fois à la WTCR Race of Hungary, vainqueur en 2018 et en 2019. Dans les deux cas, il a privé son coéquipier Norbert Michelisz, le héros local, d'un succès à domicile.

Si ça commence par S... :En plus de Marrakech (deux) et du Hungaroring (une), le Slovakia Ring et Suzuka – deux des circuits favoris de Tarquini – ont été le théâtre des autres victoires de Tarquini en WTCR en 2018.

La preuve par trois :Tarquini a remporté le titre inaugural du WTCR cette même saison, battant Yvan Muller pour le titre de seulement trois points lors d'une lutte à sept à Macao.

99 tours :Lors de ses deux saisons en WTCR, Tarquini a mené un total de 99 tours, avec sept victoires à la clé.

Un record de six :Aucun pilote n'a signé davantage de meilleurs tours en course en WTCR que Tarquini, avec six.

Il n'en a manqué qu'une :Tarquini n'a manqué qu'une des 60 courses WTCR organisées en 2018 et 2019, n'ayant pu prendre le départ de la Course 3 à la WTCR Race of Germany il y a deux ans à cause de dégâts subis lors de la course précédente.

The post Cinq faits et huit exploits WTCR de Tarquini appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.