Grâce à des primes de 10 000 euros, les stars des courses en ligne pourront sélectionner les voitures et les livrées présentées dans le WTCR de cette année. L'inscription est gratuite avec la diffusion en direct des cinq soirées de course prévues à partir de 19h00 CET le dimanche en octobre et novembre.



Un peloton de pilotes très compétitifs devrait s'affronter sur le serveur de pointe diffusé en direct. Il comprend les talents polonais Kuba Brzezinski et Nikodem Wisniewski de l'équipe Williams Esports, qui ont dominé la finale en direct de l'Esports WTCR à Kuala Lumpur en décembre dernier avant de remporter les 24 heures du Mans Virtuels pendant l'été. Gergo Baldi (M1RA Esports), champion en ligne de la saison dernière de l'Esports WTCR et vainqueur de Beat the Drivers, et Bence Bánki (Red Bull Racing Esports), champion 2018 de l'Esports WTCR, sont également prêts à passer à l'action.



Parmi les autres simracers qui devraient participer à la série, on compte le champion de l'ADAC GT Masters Esports, Moritz Löhner (Williams Esports), ainsi que plusieurs équipes Esports de premier plan, telles que Triple A Esports, EURONICS Gaming, Team Fordzilla, Virtualdrivers by TX3 et l'équipe sud-américaine Snow Schatten Esports.



CALENDRIER ESPORTS WTCR 2020

Le championnat Esports WTCR 2020 comporte trois courses sur cinq rounds comme suit :



Hungaroring

Début du Time Attack : 18h00 CET, le 2 octobre

Fin du Time Attack : 20h00 CET, 14 octobre

Diffusion en direct : 19h00 CET, le 18 octobre (pour coïncider avec la WTCR Race of Hungary)



Slovakia Ring

Début du Time Attack : 20h00 CET, 14 octobre

Fin du Time Attack : 20h00 CET, le 21 octobre

Diffusion en direct : 19h00 CET, le 25 octobre



MotorLand Aragón

Début du Time Attack : 20h00 CET, le 21 octobre

Fin du Time Attack : 20h00 CET, le 28 octobre

Diffusion en direct : 19h00 CET, le 1er novembre (pour coïncider avec la course WTCR de Hongrie)



Nürburgring Nordschleife

Début du Time Attack : 20h00 CET, le 28 octobre

Fin du Time Attack : 20h00 CET, le 18 novembre

Diffusion en direct : 19h00 CET, le 22 novembre



Circuit Zolder

Début du Time Attack : 20h00 CET, le 18 novembre

Fin du Time Attack : 20h00 CET, le 25 novembre

Diffusion en direct : 19h00 CET, le 29 novembre



TROIS, LE NOMBRE MAGIQUE

Organisé en partenariat avec RaceRoom Racing Experience, il s'agira du troisième championnat en ligne Esports WTCR et fait suite à la série Beat the Drivers qui s'est déroulée pendant le confinement lorsque les meilleurs simracers de la discipline se sont mesurés aux pilotes du WTCR. Gergo Baldi a pris la tête du championnat, mais Esteban Guerrieri a montré son rythme en courses en ligne en remportant la course finale. La série Beat the Drivers a été le précurseur du premier championnat de présaison du WTCR, disputé par les pilotes WTCR - FIA World Touring Car d'hier et d'aujourd'hui. Yann Ehrlacher a remporté le titre et a poursuivi sa bonne forme dans la réalité en décrochant des victoires lors des deux premières épreuves de la saison.



INSCRIPTION GRATUITE POUR L'ESPORTS WTCR

L'inscription à la série Esports WTCR sur RaceRoom Racing Experience est gratuite. Pour participer, téléchargez gratuitement RaceRoom pour le PC sur Steam via ce lien :

https://store.steampowered.com/app/211500/RaceRoom_Racing_Experience/



Les voitures et les pistes sont également disponibles gratuitement pendant la durée du championnat Esports WTCR. Suivez ce lien pour plus d'informations :http://game.raceroom.com/championships/61



Pour cette saison, les pilotes débutants sont encouragés à se joindre aux courses contre la montre et à défier les temps au tour de leurs amis et des coureurs en ligne du monde entier avec une participation gratuite. En plus du serveur principal, trois autres serveurs proposeront des courses multijoueurs pour différents niveaux de compétence.



TOUTES LES COURSES SONT DIFFUSÉES EN DIRECT

Pour la première fois, toutes les épreuves du championnat Esports WTCR comprendront trois courses dont l'action du serveur principal sera diffusée en direct. Le coup d'envoi de la saison sera donné sur un Hungaroring virtuel à partir de 19h00 CET le dimanche 18 octobre, qui coïncide avec la WTCR Race of Hungary. James Kirk et Robert Wiesenmüller apporteront leurs commentaires d'experts habituels.



DE GRANDES RÉCOMPENSES AVEC UNE DOTATION DE 10,00

RaceRace Racing Experience a promis un fonds de 10 000 € à répartir entre le championnat WTCR Esports principal et les serveurs asiatiques (voir ci-dessous).



UNE COMPÉTITION SÉPARÉE EST PRÉVUE POUR LES JOUEURS D'ASIE ET D'OCÉANIE

Pour les joueurs d'Asie et d'Océanie, une saison séparée avec des serveurs dédiés en Asie sera organisée pour garantir une expérience de course en ligne sans heurts. Les détails suivront en temps utile dans le cadre de RaceRoom Racing Experience.