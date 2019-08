Cinq questions rapides à Augusto Farfus

Augusto Farfus effectuera ses débuts sur le Ningbo International Speedpark lorsque la WTCR Race of China marquera le départ de la deuxième partie de la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Aujourd'hui, le pilote du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team parle de Hamilton, des numéros de course e...t de restaurants.



Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le #8 sur votre Hyundai i30 N TCR ?

"J'ai commencé à courir en moto avec le numéro huit. Quand je suis passé au karting, je ne pouvais pas avoir le numéro huit parce qu'il y avait un autre enfant qui portait le numéro huit, alors je suis passé au 18. Puis j'ai roulé pendant de nombreuses années avec le 18, mais quand j'ai eu la chance de retrouver le numéro huit, j'ai gardé le 18. Ça a toujours été mon numéro, puis je suis venu en WTCR et ils m'ont dit que je pouvais choisir mon numéro, alors j'ai dit que je prendrais le 8 ou le 18 s'ils étaient disponibles, j'ai pris le huit au final."



Qui se joindrait à vous sur votre podium idéal, de n'importe quelle catégorie, n'importe quelle époque ?

"Ce serait un honneur pour moi de partager un podium avec Senna, cela va sans dire. Puis Hamilton. Deux générations complètement différentes. C'est une autre époque, mais Hamilton est génial comme l'est Verstappen. Senna était génial à une époque différente où c'était un peu plus freestyle. Mais ces pilotes de ces deux époques étaient superbes, incroyables."



Quand vous finirez par mettre un terme à votre carrière de pilote, que ferez-vous pour vous tenir occupé ?

"J'ai beaucoup de choses que je n'ai pas faites parce que je n'ai pas encore eu le temps. Je pourrais peut-être prendre la direction des restaurants familiaux au Brésil, mais honnêtement, je n'y ai pas pensé."



Si vous pouviez ajouter une piste supplémentaire au calendrier WTCR / OSCARO, quelle serait-elle ?

"Curitiba au Brésil. Des courses du championnat du monde de voitures de tourisme WTCC s'y étaient déroulées, c'était plutôt sympa et ce serait génial d'y retourner."



Avant la course, que faites-vous avant de monter dans la voiture ?

"Je prie et j'essaie de rassembler mes pensées. C'est à peu près tout."

The post Cinq questions rapides à Augusto Farfus appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.