Cinq questions rapides à Aurélien Panis

Aurélien Panis du Comtoyou DHL Team CUPRA Racing, se prépare pour la deuxième partie du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, qui débutera au Ningbo International Speedpark en Chine du 13 au 15 septembre. Voici le WTCR Fast Five du Français.

Qui se joindrait à vous sur votre podium idéal en sport automobile si vous pouviez choisir ?

"J'ai un très bon ami en sport automobile, Mathieu Vaxiviere, qui court en GT en ce moment. Et je dirais aussi Simon Gachet, un autre de mes amis qui vit tout près de moi."



Si vous pouviez ajouter une 11e piste au calendrier du WTCR / OSCARO, quelle serait-elle ?

"Pau, ce serait très sympa. J'y suis allé courir en Formule Renault et j'ai pris beaucoup de plaisir. Pour le WTCR, ça pourrait être un bon circuit."



En quoi consiste votre rituel d'avant course ?

"Je suis avec mon entraîneur et mon physio Damien. Nous faisons toujours un peu d'échauffement pour être prêts. Il est toujours important de réchauffer le corps pour se concentrer sur la course ou la qualification. Je fais ça avant de grumper dans la voiture."



Y a-t-il une histoire derrière votre numéro 21 ?

"Pas d'histoire spéciale en fait. J'avais ce numéro pour ma première saison en WTCR la saison dernière, alors je l'ai gardé."



Avez-vous des projets pour l'avenir lorsque vous arrêterez de courir ?

"Honnêtement, je n'y pense pas encore. J'aime vraiment beaucoup ce monde, je veux y rester le plus longtemps possible, alors j'essaierai de faire quelque chose dans ce milieu. Mon père a créé sa propre équipe, ça pourrait être un bon exemple."

