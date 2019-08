Cinq questions rapides à Benjamin Leuchter

Benjamin Leuchter fera ses débuts au Ningbo International Speedpark lorsqu'il s'alignera sur la #WTCR2019SUPERGRID lors de la WTCR Race of China le mois prochain. Voici cinq questions au pilote du pilote Sébastien Loeb Racing Volkswagen.

Vous portez le numéro 33 sur votre Volkswagen Golf GTI TCR. Pourquoi ?

"Il n'y a pas d'histoire précise en fait. L'an dernier, mon ami René Rast a choisi ce numéro lors de sa course en WTCR et il a ce numéro en DTM. Mais ce n'était certainement pas la raison. J'aime juste le numéro trois, alors j'ai choisi le double trois."



Qui se joindrait à vous sur un podium idéal ?

"Michael Schumacher et Ayrton Senna. Pour le sport automobile en Allemagne, Michael Schumacher a beaucoup fait, il a beaucoup changé et rendu le sport automobile très célèbre. C'est pourquoi j'ai fait du sport automobile parce qu'il était une idole pour moi. Ayrton Senna est le meilleur pilote du monde pour moi."



Imaginez que vous puissiez ajouter une autre piste au calendrier Wdu TCR. Laquelle choisiriez-vous ?

"Le Norisring en Allemagne, un circuit en ville très rapide, ce serait super de courir sur cette piste, mais je passe outre et j'opterai Bathurst à la place. Ce serait génial de courir autour du Mount Panorama. Je n'y ai jamais couru mais l'Australie est un grand pays et la piste est assez similaire à la Nordschleife et c'est pourquoi j'aimerais bien y courir un jour".



Avez-vous un rituel d'avant course que vous suivez ?

"Ça dépend aussi de l'humeur dans laquelle je suis. J'écoute de la musique hip-hop, mais je prends mon temps, je me donne la peine de me calmer un peu et de me concentrer sur la course."



Que vous réservera l'avenir quand vous arrêterez de courir ?

"C'est sûr que j'aimerais rester en contact avec le sport automobile. J'ai fondé ma propre équipe de course en 2018 avec mon ami Max Kruse. Alors je serais chef d'équipe et j'essaierai de former de jeunes talents."

