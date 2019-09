Cinq questions rapides à Esteban Guerrieri

Voici le WTCR Fast Five d'Esteban Guerrieri, pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport au volant d'une Honda et leader du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, alors que commence la seconde partie de saison en Chine la semaine prochaine.

Qui vous rejoindrait sur votre podium de rêve, parmi toutes les catégories et toutes les époques ?“Ayrton Senna serait deuxième et Riccardo Patrese troisième. Senna était mon héros, et je le vaincrais mais d'un souffle, après l'avoir dépassé par l'extérieur au dernier virage. Patrese est devenu mon ami [après avoir couru ensemble aux 24 Heures de Spa] et c'est quelqu'un d'adorable.”



Si vous pouviez choisir un 11e circuit pour intégrer le calendrier WTCR / OSCARO, lequel serait-ce ?“C'est facile : San Juan, en Argentine. Je n'y suis jamais allé pour l'instant, mais j'aime revenir dans mon pays et je souhaite jeter un coup d'œil à ce circuit car il paraît qu'il est génial.”



Suivez-vous une routine particulière avant les courses ?“Je n'ai pas de superstitions, mais je suis toujours ma routine. Je mets de la musique, je travaille mon agilité, je saute à la corde, je teste mes réflexes avec des balles. Je réveille mon corps et mes sens, tout simplement.”



Vous arborez le numéro 86 sur votre Honda Civic Type R TCR. Pourquoi ?“Cela date de la course de WTCC à Termas de Río Hondo en 2016. Le championnat m'a proposé le numéro 86 car cela faisait 30 ans que l'Argentine avait remporté la Coupe du Monde de la FIFA. Après ça, j'aimais le numéro 86 et c'était une manière de remercier le championnat de l'opportunité qu'il m'a donnée. Je l'aurai toujours avec moi.”



Quels sont vos projets pour l'avenir, quand vous prendrez votre retraite de pilote ?“J'aime communiquer, donc quelque chose dans la communication pour rendre au sport ce qu'il m'a donné, si possible. Ce serait l'une de mes ambitions : rendre à la société ce que j'ai appris grâce au sport. Beaucoup de choses peuvent se présenter, mais j'aimerais communiquer ce qu'a été mon expérience et ce que d'autres gens pourraient connaître pour découvrir leur passion.”

