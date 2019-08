Cinq questions rapides à Gordon Shedden

Vainqueur la dernière fois que le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a visité la Chine en octobre 2018, Gordon Shedden espère que l'histoire se répètera lorsque la deuxième partie de saison 2019 débutera sur le Ningbo International Speedpark du 13 au 15 septembre.

Dans la WTCR Fast Five d'aujourd'hui, le pilote du Leopard Racing Team Audi Sport dévoile son podium de rêve, ses circuits fétiches et son choix de numéro de voiture.



Quelle est l'histoire derrière le numéro 52 de votre Audi RS 3 LMS ?

"C'était juste le numéro avec lequel j'ai commencé en karting, le numéro qu'on m'a attribué. Je l'ai gardé depuis que j'ai roulé en Fiesta, puis tout le reste ensuite. Les pilotes moto ont l'habitude de garder leur numéro et j'ai gardé le 52 depuis que j'ai débuté. Dans une des années où j'ai gagné le BTCC, j'ai utilisé le numéro un, mais cela ne m'a pas trop porté chance, alors j'ai repris le 52. Mais peut-être que je dois changer parce que la chance n'est pas de mon côté en ce moment."



Quand vous arrêterez de courir, que ferez-vous pour passer votre temps ?

"Je serai toujours occupé avec Knockhill Racing, l'entreprise familiale de ma femme Jillian. Je peux dire que j'ai déjà deux emplois à plein temps entre mes courses et Knockhill. J'espère que c'est encore loin, mais ça m'intéresserait de faire émerger la prochaine génération de pilotes en travaillant pour un constructeur et en utilisant l'expérience que j'ai de toutes ces années de voitures de course de tourisme."



Si vous pouviez ajouter un 11e circuit au calendrier du WTCR / OSCARO, quelle piste obtiendrait votre vote ?

"Bathurst parce que c'est le meilleur circuit . Ce serait génial d'y aller, mais Knockhill est évidemment le meilleur circuit de voitures de tourisme du monde !"



Qui vous rejoindrait sur votre podium idéal ?

"Je dirais Jim Clark et John Cleland, pour faire résonner le Flower of Scotland ! Jimmy, avec la Lotus Cortina au milieu des années 60, chose de très emblématique. Et quand j'ai grandi, Cleland était le héros écossais des voitures de tourisme et il n'y avait jamais un moment ennuyeux avec John."



Avez-vous des rituels avant la course ?

"Tout le monde dit qu'il n'est pas superstitieux, mais tout le monde finit par être superstitieux ! Chaque année, vous recevez vos combinaisons de course, sous-vêtements et gants ignifuges et vous finissez toujours par avoir votre combinaison préférée à porter le jour de la course ou vos bottes préférées ou autre. Mais je ne vais pas jusqu'à faire attention à mettre une chaussure particulière avant l'autre !"

The post Cinq questions rapides à Gordon Shedden appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.