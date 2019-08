Cinq questions rapides à Johan Kristoffersson

Johan Kristoffersson fera partie des pilotes rookies sur le Ningbo International Speedpark lorsque la WTCR Race of China se tiendra du 13 au 15 septembre, lançant la deuxième partie de la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Dans le "WTCR Fast Five" d'aujourd'hui, le double champion du monde FIA de Rallycross et vainqueur de course en WTCR / OSCARO pour Volkswagen SLR parle de Colin McRae, Höljes et le numéro 14.



Qui voudriez voir à vos côtés sur un podium idéal ?

"Je choisirais Ayrton Senna et Colin McRae. C'est sûr que Senna, c'est Senna, pas besoin de mots. Colin McRae était si spectaculaire, quelque chose de spécial à regarder."



Si vous pouviez ajouter un 11e circuit au calendrier WTCR / OSCARO existant, quel serait votre choix ?

"Bathurst ou Höljes, la piste de rallycross suédoise. D'accord, les voitures WTCR n'aiment peut-être pas Höljes, alors si je ne peux pas choisir celle-ci, je dirais Bathurst. Je courais là en 2013 dans la course de 12 heures et c'est une piste super cool, un mélange de Vila Real et de la Nordschleife du Nürburgring."



Quelle est l'histoire derrière le numéro 14 sur votre Volkswagen Golf GTI TCR ?

"Mon père [Tommy Kristoffersson] avait le 14 quand il courait donc je pense que c'est plus son numéro que le mien."



Existe-t-il un rituel de Johan Kristoffersson avant la course ?

"Je fais pas mal de préparatifs, en repensant aux vidéos des années précédentes, des choses comme ça. Sur la piste, j'essaie juste de passer du bon temps avec mes coéquipiers et l'équipe autour de ma voiture, parler à mon ingénieur et sourire, c'est important pour moi."



Quel est votre plan pour l'avenir quand vous arrêterez de courir ?

"Pour être honnête, je suis trop jeune pour voir si loin, mais ce serait peut-être passer plus de temps avec ma famille."

