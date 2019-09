Cinq questions rapides à Niels Langeveld

Niels Langenveld sera l'un des neuf pilotes qui découvriront le Ningbo International Speedpark lors de la WTCR Race of China le mois prochain. Voici le "Fast Five" du pilote du Comtoyou Team Audi Sport en WTCR.

Qui se joindrait à vous sur votre podium idéal ?

"Nicky Catsburg et Tom Coronel. Nicky est devenu un bon ami et il m'aide beaucoup dans le WTCR. Il m'a réservé un accueil chaleureux qui m'a vraiment aidé et m'a donné beaucoup d'informations sur le fonctionnement des choses. Tom l'a fait également et en plus nous partageons le même sponsor, alors à quel point ce serait cool d'être tous les deux sur le podium avec nos casques aux couleurs du fromage !"



Il y a 10 excellents circuits sur le calendrier WTCR / OSCARO, mais quelle piste choisiriez-vous si le calendrier passait à 11 épreuves ?

"Tous les circuits sur lesquels que je voulais piloter sont déjà présents, mais j'aimerais avoir Spa-Francorchamps dans le calendrier. C'est un circuit qui est proche de chez moi, c'est l'un des plus célèbres au monde. C'est un long circuit que j'aime bien, il conviendrait parfaitement au calendrier."



Vous avez un rituel d'avant-course ?

"Je vois beaucoup de pilotes faire de l'exercice, des trucs pour la circulation sanguine. Je ne fais rien de particulier, je me change, voilà ce que je fais."



Y a-t-il une histoire derrière le numéro 10 sur votre Audi RS 3 LMS ?

"Quand j'ai fait la Swift Cup en 2010, c'était ma première année, je suis devenu champion et je l'ai fait avec le numéro 10. Quand je suis devenu champion de la Clio Cup, c'était aussi le numéro 10, également dans la SEAT León Eurocup. Toutes les séries dans lesquelles je suis devenu champion, je les ai disputées avec le numéro 10, qui est également emblématique en football. Le numéro 10 est généralement le numéro d'un bon milieu de terrain, j'aime beaucoup le football et tout le monde veut le numéro 10 en football. Mais Feyenoord, mon équipe, n'a pas de numéro 10 en ce moment !"



Que vous réservera l'avenir quand vous arrêterez de courir ?

"Si je mets fin à ma carrière, cela peut paraître étrange, mais j'aimerais en savoir plus sur le métier de directeur de course. J'ai tellement d'expérience en tant que pilote que je pourrais très bien m'en servir en tant que directeur de course. Ce serait un nouveau défi et j'aimerais essayer."

