Cinq questions rapides à Norbert Michelisz

Norbert Michelisz s'apprête à reprendre sa campagne pour le titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors de la WTCR Race of China le mois prochain (13-15 septembre). Voici le Fast Five du pilote BRC Hyundai N Squadra Corse.

Quels rituels pré-course effectuez-vous avant de monter à bord de votre Hyundai i30 N TCR ?

"Je bois au moins deux expresso ! Depuis que je fais partie des équipes italiennes, je me rends compte que je bois de plus en plus de café."



Y a-t-il une histoire derrière votre numéro de course numéro, le cinq ?

"Je n'ai aucun lien particulier avec ce numéro. Ce n'était que mon premier numéro au WTCC, et de plus en plus de fans ont commencé à produire leurs maillots avec le numéro cinq. Quand on m'a posé la question en 2011, j'ai choisi le cinq et je donne toujours la même réponse."



Quels sont les deux pilotes que vous aimeriez rejoindre sur le podium idéal, à n'importe quelle époque, dans n'importe quelle catégorie ?

"Je choisirais Michael Schumacher car c'est la plus grande légende du sport automobile. J'aurais bien dit Sébastien Loeb, mais j'étais déjà avec lui sur un podium en WTCC. Je choisirais Tom Kristensen parce que c'est une grande légende au Mans."



Le WTCR / OSCARO dispose déjà de 10 grands circuit, mais si vous pouviez en ajouter une de plus, qu'est-ce que ce serait ?

"Bathurst. J'ai toujours voulu rouler sur le Nürburgring Nordschleife et à Macao et l'autre circuit que je place au même niveau était Bathurst. C'est l'une des pistes les plus étonnantes du monde et si nous pouvions l'avoir sur le calendrier après Macao, après le Nürburgring, ce serait le calendrier le plus étonnant de toutes les catégories de sport automobile."



Que réservera l'avenir quand vous stopperez votre carrière de pilote ?

"J'aime tellement m'impliquer dans le sport automobile que si je ne pilotais pas, je me tournerais probablement vers quelque chose d'autre que la conduite, par exemple l'entraînement des pilotes, la gestion des pilotes ou m'impliquer davantage avec M1RA comme chef d'équipe. Ce serait l'une de ces trois choses."

