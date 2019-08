Cinq questions rapides à Yann Ehrlacher

Dans le "WTCR Fast Five" d'aujourd'hui, Yann Ehrlacher, pilote de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co, parle de Kimi Räikkönen, de Bathurst et de comment il s'habillera quand le Ningbo International Speedpark accueillera la WTCR Race of China du 13 au 15 septembre.

Si vous pouviez choisir deux pilotes pour vous rejoindre sur un podium idéal, peu importe la catégorie ou l'époque, qui choisiriez-vous ?

"Je choisirais Yvan [Muller, mon oncle], bien sûr, puis je prendrais Kimi Räikkönen. J'aime la façon dont il n'est concerné que par le sport, par la cible principale, qui est d'aller vite, et ne pense à rien d'autre. C'est la personnalité que j'aime."



Votre Lynk & Co 03 TCR porte le numéro 68. Pourquoi ?

"Nous avons des départements en France et c'est le numéro du département où je vis. J'ai gagné ma première course avec le 68 et c'est pourquoi j'ai gardé ce numéro autant que possible."



La WTCR - FIA World Touring Car Cup présentée par OSCARO visite 10 grands circuits, mais imaginez si vous pouviez en ajouter un de plus. Lequel serait-il ?

"Bathurst. C'est une autre piste emblématique. Nous avons déjà beaucoup de pistes emblématiques sur le calendrier, mais Bathurst en est une autre avec beaucoup de descentes et de montées et elle peut être très bonne pour les voitures de tourisme avec toutes les bordures et tout le reste".



Quelle est le rituel de Yann Ehrlacher avant la course ?

"Quand je m'habille, je commence toujours par le bon côté. Quand je mets mon t-shirt, c'est toujours le bras droit en premier, la jambe droite pour le pantalon, la main droite pour les gants. Puis je croise les doigts trois fois, je touche ma tête trois fois et je suis prêt à conduire."



En regardant l'avenir, comment allez-vous vous occuper lorsque vous déciderez d'arrêter la course ?

"J'ai juste commencé à m'entraîner pour faire du triathlon et cela prend beaucoup de temps de m'entraîner. "Je dirais donc que j'aimerais faire des épreuves d'Ironman et de longue distance."

