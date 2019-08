Cinq questions rapides à Yvan Muller

Yvan Muller sera l'un des quatre pilotes Lynk & Co, alignés par l'équipe Cyan Racing, sur la #WTCR2019SUPERGRID lors de la WTCR Race of China le mois prochain.

Dans le WTCR Fast Five d'aujourd'hui, le pilote de voiture de tourisme le plus titré au monde, parle des circuit, des podiums et des numéros avant la rentrée du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté by OSCARO, qui reprendra au Ningbo International Speedpark du 13 au 15 septembre.



Qui se joindrait à vous sur votre podium idéal ?

"Yann [Ehrlacher], mon neveu, c'est sûr, et j'aimerais être sur le podium avec Gabriele [Tarquini] parce qu'on en a fait beaucoup ensemble et peut-être Tiago [Monteiro] parce qu'on est là depuis longtemps, mais ça pourrait aussi être Rob Huff ou Tom Coronel".



Imaginez simplement qu'une 11e piste soit ajouté au calendrier du WTCR / OSCARO, qu'est-ce que vous choisiriez ?

"Bathurst parce que c'est une piste fantastique, mais je trouve que c'est trop compliqué d'y aller."



Quelle est l'histoire derrière votre numéro de course, le 100 ?

"Normalement, j'ai le 68, mais je laisse Yann s'en charger, alors l'an dernier, j'ai pris le 48 car j'avais 48 ans au début de la saison dernière. Cette année, j'ai dit que je voulais être le seul à avoir trois numéros, puis Andy [Priaulx] est venu avec le 111 !"



Vous avez un rituel avant la course ?

"Je vais faire pipi, toujours ! Mais je ne suis pas superstitieux, c'est pour ceux qui ne sont pas assez fort !"



Que vous réservera l'avenir lorsque vous arrêterez de piloter ?

"Je n'annoncerai plus ma retraite ! Je l'ai annoncée déjà une fois et je voulais vraiment ne pas être celui qui ferait son retour, mais je l'ai fait quand même alors que ce n'était pas prévu. La prochaine fois, j'arrêterai vraiment, mais je ne le dirai à personne ! C'est sûr que c'est un retour réussi, mais je ne le voulais pas vraiment. Pour l'avenir, j'ai toujours mon équipe et peut-être que je prendrai ma retraite cette année, peut-être jamais."

