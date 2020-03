Circuit accueillant le WTCR, Sepang sacre un autre champion : Engstler

Le Sepang International Circuit, qui a accueilli la super-finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup en décembre dernier, a été le théâtre de nouvelles célébrations en TCR hier, avec le titre de Luca Engstler en TCR Malaysia.

Engstler, qui fêtera ses 20 ans dimanche prochain, a vaincu Daniel Lloyd pour le titre malgré une égalité de points après avoir signé la pole position et deux victoires au volant d'une Hyundai i30 N TCR du Team Engstler.



C'était le deuxième titre consécutif de l'Allemand en TCR Malaysia et son cinquième dans la catégorie TCR, à la suite d'une saison 2019 solide où Engstler a fait ses débuts en WTCR. Il a fini dans le top 10 en tant que wild-card en Slovaquie et a marqué des points à Macao, où il a été promu dans le line-up BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team pour remplacer Augusto Farfus.



La star montante malaisienne Mitchell Cheah, wild-card WTCR à Sepang la saison dernière, a continué de montrer son potentiel en finissant troisième des deux courses avec une Hyundai.



Douglas Khoo, qui était également en action à la WTCR Race of Malaysia inaugurale, a mené sa CUPRA TCR à la huitième place lors de chaque course.



Photo :TCR Malaysia

