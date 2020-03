Comment Azcona se met au travail avec deux pointures

Vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup, Mikel Azcona apprend de deux deux meilleurs pilotes en vue de la saison 2020.

Azcona, qui s'est imposé l'été dernier lors de la WTCR Race of Portugal à Vila Real au volant d'une CUPRA TCR, a testé la nouvelle Cupra Leon Competición pour 2020, pour laquelle la légende espagnole des voitures de tourisme Jordi Gené a joué un rôle clé dans le développement.



"J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec lui et il est impressionnant, je l'apprécie vraiment parce qu'il m'apprend beaucoup", a déclaré Azcona à propos de son compatriote. "C'est un grand professionnel et il m'aide beaucoup, non seulement pour le travail, mais aussi pour comprendre tout le travail de mise au point et toutes les étapes qui doivent être franchies pour développer un prototype presque à partir de la base, presque à partir du moment où les ingénieurs ont fini de concevoir le modèle".



Après avoir remporté le titre de champion d'Espagne des voitures de tourisme en 1996, Gené - déjà pilote accompli en Formule 3 et en Formule 3000 et vainqueur de classe aux 24 heures du Mans - est passé au championnat européen des voitures de tourisme de la FIA en 2002.



Gené était un pilote SEAT Sport lorsque le championnat mondial des voitures de tourisme de la FIA a été rétabli en 2005. Il a remporté une victoire lors de la première saison et a remporté deux autres succès avant de relever de nouveaux défis, dont une saison en TCR International en 2015, où il s'est classé troisième du championnat avec trois victoires.



L'alliance d'Azcona avec la CUPRA l'a également amené à travailler avec Mattias Ekström, pilote officiel de la CUPRA e-Racer et ambassadeur de la marque, et double champion DTM.



"Je n'ai pas beaucoup rencontré Ekström lors de nos différentes tâches, mais je suis impatient d'avoir l'opportunité ou de travailler avec lui, c'est un excellent pilote et je peux assurément apprendre beaucoup de lui".



Azcona n'a pas encore annoncé son programme de course pour 2020.



Photo : CUPRA Racing. Azcona est photographié avec Gené (à gauche) et Ekström (à droite)

