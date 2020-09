Le WTCR Trophy, mis en place par le promoteur Eurosport Events, soulignera les accomplissements des pilotes qui ne disposent pas du concours d’un constructeur. En tant que récompense commerciale, il ne fera pas l’objet d’un titre FIA et sera administré par Eurosport Events.



Bien que le WTCR soit une compétition pour les équipes plus que pour les constructeurs, certains pilotes bénéficient d’un soutien de la marque sur laquelle ils courent. Pour la troisième saison du WTCR, ceux dont ce n’est pas le cas seront éligibles pour le WTCR Trophy, qui ravive l’esprit du WTCC Trophy organisé à l’attention des pilotes indépendants dans le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, entre 2005 et 2017.



En plus de viser les points et le titre, les pilotes participant au WTCR Trophy bénéficieront d’une exposition médiatique supplémentaire et d’opportunités en matière de promotion, parmi lesquelles des interviews télévisées et des publications sur les réseaux sociaux. Une partie de FIAWTCR.com sera consacrée au WTCR Trophy, et les pilotes, qui arboreront un logo WTCR Trophy sur leur combinaison, auront droit à leur propre cérémonie du podium.



Mode d’attribution des points :

Pour le top 5 de chaque course : 10-8-5-3-1

Pour le plus rapide en qualification : 1 point

Pour le meilleur tour de chaque course : 1 point



Pilotes éligibles :

7 Jack Young (GBR) Vuković Motorsport, Renault Mégane RS TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

31 Tom Coronel (NED) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferrari

99 Gábor Kismarty-Lechner (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición