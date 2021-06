La WTCR Race of Germany, qui marque l'ouverture de la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup, est une épreuve bien différente des autres qui émailleront le calendrier 2021. D'où un format spécifique.

Les qualifications :Alors qu'une séance de qualification en trois phases soit la norme sur les autres tracés de la saison, la longueur particulière de la piste (25,378 kilomètres) de la WTCR Race of Germany implique une seule séance ininterrompue de 40 minutes.



Grilles de départ :La grille de la course 1 est déterminée par le classement final des qualifications, les positions 1 à 10 étant alignées dans l'ordre inverse pour cette première manche. La grille de la Course 2 est déterminée par l'ordre final de qualification, le pilote le plus rapide en qualification partant en pole position.



Points :Les cinq pilotes les plus rapides en qualification marquent des points comme suit : 10-8-6-4-2. Cependant, toutes les autres attributions de points sont les mêmes que pour les sept autres événements du calendrier WTCR 2021.

