Comment la campagne d’Esports WTCR de présaison de Guerrieri n’a pas été récompensée à sa juste

Esteban Guerrieri est passé à sept points du titre de champion d'avant-saison Esports WTCR, après une dernière manche héroïque à Sepang, marquée par une victoire.

Au volant d'une version numérique de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Guerrieri a obtenu le meilleur score du championnat en une seule manche, soit 50 points, grâce à sa Pole Position DHL, à sa victoire dans la course 1 et à sa deuxième place à partir de la septième sur la grille de départ de la course 2 - pour s'emparer de la troisième place au classement final du championnat.



Il a terminé à un point derrière Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squada Corse) et à six points du champion Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co).



"J'avais dit avant cette manche que je ne pouvais me concentrer que sur mes résultats, je suis donc fier d'avoir pu enregistrer la pole position, une victoire de course et une deuxième place, même si nous sommes passés tout près du championnat", a déclaré l'Argentin. "Je me suis senti très à l'aise tout au long de l'épreuve et, après avoir pris la pole position, c'était génial de mener devant Néstor [Girolami] avec un doublé dans la première course. C'est un excellent résultat, et un résultat dont Honda, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et toute l'équipe peuvent se réjouir ! Bien sûr, il n'y a pas de mécaniciens ici, mais j'espère qu'ils étaient chez eux à regarder.



"C'est une autre grande initiative du WTCR et de RaceRoom, alors merci à eux. Nous espérons maintenant pouvoir bientôt reprendre la piste avec la même compétitivité que celle dont nous avons fait preuve ici".

