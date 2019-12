Comment la Formule 1 aide Monteiro à se préparer pour la finale du WTCR à Sepang

Tiago Monteiro révèle comment les leçons tirées de ses deux participations au Grand Prix de Malaisie de Formule 1 l'ont aidé à se préparer pour la WTCR Race of Malaysia de ce week-end.

Monteiro a fini 12e et 13e des Grands Prix de Malaisie 2005 et 2006 et se rappelle comment la température ambiante et l'humidité élevées lui ont compliqué la tâche.



“Sepang était un immense challenge quand j'y ai couru en Formule 1 à cause de la chaleur et de l'humidité, même en dehors de la voiture,” déclare Monteiro, qui va faire son retour à Sepang avec une Honda Civic Type R de l'écurie KCMG. “La vitesse est plus faible et les courses sont plus courtes en WTCR, et nous courons plus tard dans la journée, donc ce sera plus facile à supporter, mais je m'attends quand même à ce que les courses soient intenses. L'objectif, comme toujours, est de finir en beauté pour aborder la trêve estivale au mieux.”



Monteiro participe à sa première saison complète depuis son retour suite à la grave blessure à la tête et au cou subie dans un accident en essais en 2017. Il a remporté la Course 3 de la WTCR Race of Portugal à domicile, en juillet.



Photo :DPPI

