Tiago Monteiro a une opportunité parfaite de compenser le fait de devoir s’élancer du fond de grille pour la Course 1 de la WTCR Race of Hungary, ce matin.

Bien que sa position de départ soit lointaine aussi pour la Course 2, l’attaque de Monteiro en Q3 lui vaudra de prendre le départ de la troisième et dernière course du Hungaroring en troisième position.

“Nous luttons tellement fort, et nous avons prouvé que nous avons un châssis génial. Ce dont nous nous étions plaints – d’un manque de vitesse pure – n’était pas une blague”, dit Monteiro, vainqueur de course en WTCR. “Il nous manque quelque chose, et c’était donc génial de montrer, sur un tracé sinueux et dans des conditions humides, que nous pouvions tirer le meilleur de notre châssis. Je suis très content d’être revenu en Q3 pour la première fois cette année, être en mesure de se battre pour les meilleures places à nouveau est génial.”