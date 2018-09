Comment les ambitions chinoises se sont conclues en frustrations pour le pilote WTCR Szabó

Zsolt Szabó a expliqué comment des qualifications de rêve se sont transformées en énorme frustration lors de la WTCR Race of China-Ningbo hier.

Le pilote Zengő Motorsport au volant de sa Cupra, venu à la course automobile après avoir été révélé par des jeux de simulation vidéo, s'était élancé du 6e rang mais a été contraint à l'abandon dès les premiers moments de la course après un contact avec Nathanaël Berthon.



«C’était vraiment une excellente performance en qualifications, j’étais la Cupra la plus rapide, donc c’était génial», a déclaré le Hongrois. «Bien sûr, nous devons apporter des améliorations, mais c’était plutôt bien. Malheureusement, ma course était finie assez tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu que Yvan Muller a touché Berthon et c’est pourquoi Berthon est allé taper ma voiture. Après cela, ma course était finie, c'était un grand désastre pour moi."



Son coéquipier Norbert Nagy n'a pas eu de chance non plus, comme il l'a expliqué. “J'avais une pénalité [de grille] depuis la Slovaquie Ring alors cette course était juste un entraînement pour moi. Mais après le départ, il y a beaucoup de contacts et mon seul objectif était de sauver la voiture, alors je suis tombé en queue de peloton. A ce moment, [John] Filippi et Ma Qing Hua se sont attaqués. Je rattrape Filippi mais dans le virage suivant, Filippi m'a heurté et j'ai heurté Ma. Nous avons dû changer la suspension, c'est dommage. "



Szabó a terminé 17e de la seconde qualification ce dimanche, alors que Nagy s'est classé 20e.

