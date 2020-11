Désormais hors course :Thed Björk, Néstor Girolami et Tom Coronel ne peuvent en effet plus remporter le titre, laissant huit des onze premiers encore en lice pour être couronnés Roi du WTCR.



La vitesse supérieure :Les efforts de Jean-Karl Vernay en qualification lui ont permis de passer à nouveau devant Yann Muller à la troisième place du classement général, à 13 points d'Esteban Guerrieri, deuxième.



Grosse progression :Le doublé de Santiago Urrutia pour la Pole Position DHL lui a permis de gagner 10 points, le faisant passer de la septième à la cinquième place du classement, à 13 points de Vernay en troisième position.



Un pas en arrière :En dehors de la chute de Muller de la troisième à la quatrième place, Gilles Magnus a glissé de la cinquième à la sixième place, tandis que Mikel Azcona (sur la photo) est passé de la sixième à la septième place, malgré sa troisième place en Q1.



Des espoirs quasiment évanouis :Guerrieri a commencé le week-end de la WTCR Race of Aragón avec un retard de 26 points sur Ehrlacher. L'écart s'est creusé à 31 points désormais pour le pilote argentin.



Sur place :Nathanaël Berthon a gagné trois points lors des qualifications mais reste à la huitième place et a besoin d'un miracle pour remporter le titre avec un écart de 67 points sur le leader, et 75 points restants à distribuer.



Solide Goodyear #FollowTheLeader :Yann Ehrlacher est arrivé en Aragon avec 189 points mais commence la journée de course avec 194 points, soit 31 de plus que ses poursuivants.