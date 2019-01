Comment les succès en WTCR ont fait exploser les ventes des Alfa Roméo de l’équipe de Romeo Ferrari

Le Team Mulsanne retournera au WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019, alignant l'Alfa Romeo Giulietta TCR développée par la structure de Romeo Ferrari dans le nord de l'Italie. Michela Cerruti, le directrice des opérations de la société, a expliqué comment les succès sur la piste en WTCR OSCARO ont engendré une hausse des ventes de la voiture.

Des débuts difficiles…

Avant la WTCR Race of Slovakia en juillet 2018, le projet Alfa Romeo TCR de Romeo Ferraris avait du mal à avoir un impact sur le WTCR. Puis, Fabrizio Giovanardi se classait parmi les cinq premiers et Kevin Ceccon, nouveau venu de l’équipe, apportait de quoi espérer. Cet espoir s'est transformé en joie lorsque Ceccon a remporté une victoire décisive pour la Giulietta TCR lors de la WTCR Race of Japan, apportant le bonheur à son patron Romeo Ferraris, et faisant exploser le carnet de commandes de la voiture.



… À la croissance de la clientèle en 2019

De cinq Giulietta TCR en compétition régulière en 2018, Michela Cerrutti s'attend à ce que 15 voitures soient en action cette saison, preuve que l'ancienne maxime «gagner le dimanche, vendre le lundi» se vérifie encore aujourd'hui. «La Slovaquie fut vraiment un pas en avant, car les gens ont compris que la voiture pourrait figurer dans le top 10 d'un championnat du monde, puis dans le top cinq, puis se battre pour la victoire comme à Suzuka», commente Cerruti. «Nous avons reçu beaucoup, beaucoup de demandes à partir de ce moment-là, à la fois de personnes qui étaient à moitié convaincues d'acquérir la voiture, mais aussi de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la Giulietta, mais qui ont découvert qu'elle existait après Suzuka et qu'elle pourrait être compétitive."



"Cette année, nous avons vendu cinq voitures en 10 jours, y compris à des clients en Australie, au Japon et au Danemark. Nous avons des voitures en Chine et deux dans le championnat IMSA aux États-Unis. L’an dernier, ils n’avaient participé qu’à deux courses aux États-Unis, mais ils ont maintenant décidé d’inscrire leurs deux voitures pour le championnat IMSA. Cela signifie que les voitures peuvent être vues et maintenant nous avons des voitures dans des endroits stratégiques. J'ai insisté pour que les clients touchent toutes les régions du monde. D'autres pays s'y intéressent, la plate-forme TCR est si grande. ”



Un succès qui implique un travail difficile pour une petite équipe

Mais le succès n’a pas été facile à gérer, comme Cerruti l'a vite remarqué. «Nous construisons les voitures mais en même temps nous alignons les voitures en course et nous nous occupons aussi des clients que nous avons dans le monde entier. À partir de la mi-2018, lorsque les voitures ont commencé à être compétitives dans le WTCR, la situation a beaucoup changé avec l'intérêt qui grandissait. Mais nous ne sommes pas 100 personnes, nous sommes quelque chose comme 16, avec 10 personnes travaillant à temps complet. Nous sommes occupés à 100%, 365 jours par an. "



Comme une fourmi qui se bat contre un géant

Cependant, être petit a aussi ses avantages. "Les clients potentiels aiment le fait que nous sommes petits et faisons quelque chose avec passion", explique Cerruti. "Au début, les résultats n'étaient pas là, nous avions moins de voitures en piste, donc nous avions moins de chances de faire un résultat. Lors du premier semestre de 2018, c'était difficile. Nous devions montrer que la voiture pouvait être rapide en WTCR, car être rapide dans le TCR Italie, par exemple, n’était pas suffisant pour vendre la voiture car les gens s’attendent à ce que nous soyons rapides en Italie."



"Gagner en WTCR était comme une fourmi qui se battait contre un géant. Si les gens peuvent vous voir constamment dans le top 10, cela représente une valeur énorme, identique à celle de gagner 10 courses en Italie. C’est parce que le WTCR est un niveau différent, c’est le point de référence permettant à chacun de comprendre quelle voiture est compétitive ou non. "



Focus sur deux voitures en WTCR

L'augmentation des commandes de voitures a non seulement mis à rude épreuve les ressources humaines, elle a également compromis l'expansion du programme WTCR / OSCARO en 2019, comme le concède Cerruti. «Nous voulions passer à quatre voitures en WTCR et je l'aurais fait si j'avais les voitures à l'atelier. J'étais sûr que j'aurais ces voitures à l'atelier mais elles sont allées chez des clients. D'un côté, je suis heureuse, mais d'un autre côté, je suis un peu déçue, car nous voulions nous développer en tant qu'équipe et avoir plus de chances de marquer des points et de remporter des victoires en WTCR. Mais nous devons trouver le bon équilibre entre vendre des voitures et les piloter. »



Les clients restent la priorité absolue

Avec le début de la deuxième saison de WTCR / OSCARO qui approche, les priorités de Romeo Ferraris sont claires en ce qui concerne Cerruti.



«Nous avons deux types de priorités qui sont exactement au même niveau. L’une consiste à continuer à faire gagner l’Alfa et à avoir de bons résultats globaux au WTCR car c’est là que nous avons le plus de réactions et aussi du point de vue des médias. C’est le niveau de TCR le plus compétitif au monde. Si nous pouvons être compétitifs, nos clients du monde entier seront motivés, car ils peuvent voir si nous gagnons, ils sont confiants dans le fait d’avoir une voiture gagnante et ils sont beaucoup plus motivés. Si nous ne gagnons pas, ils le ressentent.



"L’autre priorité est de prendre soin de nos clients. Même si cela n’est pas toujours facile, car ils se trouvent de l’autre côté du monde, nous avons créé des systèmes en ligne et des stratégies en ligne pour rester toujours en contact avec eux, même lorsque nous sommes physiquement ailleurs. C’est bien parce que nous établissons une très bonne relation et un très bon niveau de communication avec eux. Nous courons tous ensemble tout le temps. "



Prêts pour une autre étape

Quand on lui a demandé comment Romeo Ferraris comptait continuer à gagner dans le championnat WTCR / OSCARO, Cerruti a confirmé que des modifications seraient apportées aux Giulietta TCR. "Nous aurons quelque chose de nouveau", dit-elle, sans trop en dévoiler. "Nous avons beaucoup appris de la saison dernière. Nous avons terminé l'année 2017 avec une voiture gagnante dans TCR International, mais nous avons commencé en WTCR avec une voiture qui n'était pas assez compétitive, mais nous avons relevé la barre pendant la saison. Cette fois, nous nous attendons à ce que le niveau augmente de plus en plus, car tout le monde s'améliorera. Nous ne voulons pas être préparés comme l’an dernier, car cette année sera une autre étape. En 2018, nous n'avions aucune expérience des Yokohama, mais cette fois-ci. Je ne veux pas dire que nous allons gagner la première course, car je dois être réaliste, la compétition sera folle et le niveau des pilotes incroyablement élevé. ”

