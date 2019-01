Comment les succès en WTCR ont placé Audi au top

Six victoires en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2018 ont été déterminants pour l'Audi RS 3 LMS, qu a reçu une nouvelle distinction.

La machine allemande a été désignée comme le modèle TCR de l’année pour le plus grand nombre de points marqués par une voiture de spécification TCR dans une compétition TCR, un comptage basé sur un système de notation par coéfficient, qui prend en compte le nombre de voitures au départ et le nombre de marques (départements compétition clients) par course.



Délivré par WSC, l'organisation à l'origine du concept TCR, la distinction revenue à Audi suit les résultats de la RS 3 LMS qui a remporté pas moins de 43 victoires et marqué 7213.50 points, qui les mettent devant la Honda Civic Type R TCR (7055.75 points) et la Cupra TCR (6855.25).



Chris Reinke, du département client de chez Audi, a déclaré: «C’est un grand honneur pour Audi Sport que la RS 3 LMS ait remporté ce prestigieux classement mondial. Ce qui est particulièrement important, c’est que ce prix salue non seulement le succès sportif, mais également le succès commercial de l'Audi RS 3 LMS . En plus du succès sur la piste, Audi Sport reste fidèle à l'esprit même de la course et a déjà construit plus de 160 voitures TCR alignées par des clients du monde entier. »



Jean-Karl Vernay, Gordon Shedden et Frédéric Vervisch (photo) ont tous remportédes courses WTCR / OSCARO en 2018 au volant de l'Audi RS 3 LMS. Vernay et Shedden étaient associés à sein du Audi Sport Leopard Lukoi Team. Vervisch était aligné par l'Audi Sport Team Comtoyou.



La Volkswagen Golf GTI TCR a marqué 6595,25 points alors que la Hyundai i30 N TCR a inscrit 6595,25 unités. La PEUGEOT 308TCR suit avec 5813,50 points.

