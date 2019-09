Comment l’Esport WTCR OSCARO a maintenu Langeveld affûté

Niels Langeveld a révélé à quel point le niveau élevé de compétition en Esports WTCR OSCARO l'a maintenu en forme lors de la longue pause estivale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

N'ayant pas eu l'occasion de tester ou de disputer une compétition pendant les deux mois de trêve entre les courses WTCR / OSCARO au Portugal et en Chine, Langeveld a décidé de courir en ligne.



"Je connaissais déjà cela parce que je l'ai suivi l'année dernière et je me suis dit qu'il fallait que j'entre là-dedans", explique Langeveld. "Les voitures sont assez similaires et si vous voyez les courses en ligne, c'est comme une vraie course. Il y a de très bons pilotes séparés de quelques dixièmes les uns des autres. Vous devez tout faire correctement sur un ordinateur et c'est très amusant."



Langeveld, qui s'est classé neuvième dans la Course 1 lors de la WTCR Race of China plus tôt ce mois-ci, estime que son statut de pilote WTCR / OSCARO a aidé à établir des relations avec ses collègues coureurs en ligne.



"Vous devenez amis avec certains gars", a déclaré le Néerlandais, membre du Comtoyou Racing Team Audi Sport en WTCR / OSCARO. "Vous le ressentez aussi lorsque vous êtes à proximité d'autres voitures en course car les pilotes ne vous poussent pas comme ils le feraient avec d'autres."



"J'ai eu des accrochages sur le Slovakia Ring [en Esports]. Quelqu'un m'a poussé et j'ai perdu deux ou trois positions, et à Zandvoort, j'ai été poussé hors piste. Mais j'ai reçu des messages des pilotes pour m'excuser par la suite. Ce n'est pas le cas dans les vrais courses."



Langeveld sera en action sur le deuxième serveur lors de la quatrième épreuve de l'Esports WTCR OSCARO aujourd'hui (dimanche) à partir de 17h45 sur la version virtuelle du Nürburgring Nordschleife.



"Je voulais vraiment être dans le premier serveur avec les 30 meilleurs pilotes, mais c'était difficile pour moi de m'entraîner avant la course de Ningbo," a dit Langeveld. "Faire la course le dimanche soir n'est pas toujours facile pour moi - je saute même les fêtes d'anniversaire pour me préparer aux courses sur simulateur. C'est important pour moi."



Après sa neuvième place lors de la course d'ouverture du week-end de Ningbo, où il roulait pour la première fois, un problème de boîte de vitesses a empêché Langeveld de prendre le départ de la Course 2 avant qu'un contact avec Tiago Monteiro ne le mette hors course dans la troisième manche".



"Je suis quelqu'un qui est vraiment concentré sur le résultat et si vous n'obtenez pas le résultat, vous ne pouvez pas vraiment profiter du moment," a dit Langeveld. "Mais parfois, il faut se rendre compte qu'on est un pilote de WTCR et qu'on a réussi à faire cela en 10 ans de sport automobile après avoir travaillé si dur pour cela. L'expérience que j'ai, je la garderai pour le reste de ma vie."



Après la retransmission en direct de la deuxième course du Nürburgring Nordschleife à 17h45, la course du premier serveur sera retransmise en direct à 19h30, James Kirk et Robert Wiesenmüller apportant leurs commentaires habituels d'experts.

The post Comment l’Esport WTCR OSCARO a maintenu Langeveld affûté appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.