Victoires :Yann Ehrlacher compte maintenant trois victoires en WTCR - FIA World Touring Car Cup, alors que Néstor Girolami (sur la photo) porte ses statistiques à quatre victoires, suite aux respectifs des deux hommes sur le circuit de Zolder.



Pole position :La première pole position DHL de Nathanaël Berthon fait du Français le 19e poleman différent en WTCR.



Meilleurs tours en course :En plus de signer sa première pole position en WTCR, Berthon a enregistré son premier meilleur tour en course dans la course 2, une performance qui a également valu au Français le TAG Heuer Best Lap Trophy. Girolami, qui a réalisé le meilleur tour dans la course 1, compte désormais deux meilleurs tours en WTCR.



Tours en tête :En menant pendant 13 tours dans la Course 2, Ehrlacher a été en tête du peloton pendant 45 tours depuis le début du WTCR en 2018. Girolami a mené désormais pendant 48 tours au cumul, tandis que le début de course en tête de Berthon dans la course 2 en Belgique font qu'il a mené cinq tours en tant que leader.