Comment Monteiro affrontera le Ring plus tôt que prévu

Prévu en tant que deuxième meeting du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020, la WTCR Race of Germany est indissociable de la Nürburgring Nordschleife.

Avec ses 25,378 kilomètres de long, cette piste monumentale est classée comme la plus difficile de la planète, avec ses 64 virages à couper le souffle qui mettent les pilotes à rude épreuve.



Bien que la majeure partie de la grille du WTCR ait effectué un nombre important de tours sur ce circuit extrêmement exigeant, les pilotes ne se voient jamais refuser la moindre occasion d'approfondir leurs connaissances en pilotant en vrai plutôt qu'en ligne.



Le mois dernier, Tiago Monteiro de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, a eu la chance de participer à une épreuve du championnat Nürburgring Endurance Series (NLS) au volant d'une Honda Civic Type R TCR alignée par l'équipe allemande Fugel Sport.



Aidée par le département Compétition Client orchestré par l'équipe JAS Motorsport, la structure allemande a décroché la pole position dans sa classe grâce à un superbe chrono de Dominik Fugel.



Les pluies occasionnelles qui se sont abattues sur diverses parties de l'enfer vert ont rendu la course ultra-difficile. Fugel, Monteiro et Mike Halder ont mené une course constante tout au long des quatre heures de course et ont terminé à la deuxième position dans la catégorie TCR.



C'est le meilleur résultat obtenu à ce jour par une Civic Type R TCR dans la NLS (anciennement connue sous le nom de VLN), battant la troisième place obtenue par l'équipe Lubner Motorsport en 2017.



"C'était un sentiment incroyable de pouvoir être de retour en action, sans parler du fait d'évoluer sur une piste comme celle-ci", a déclaré Monteiro à l'issue de l'épreuve. "Nous avons pu faire quelques tours durant la matinée sur le circuit GP mais, malheureusement, certains problèmes techniques ne m'ont permis de faire qu'un tour de la Nordschleife. Cependant, c'était suffisant pour se rappeler pourquoi nous appelons cela l'Enfer vert !



"Nous avons eu des conditions typiques avec beaucoup de changements météo. Dominik Fugel a fait un travail incroyable dans la session pour la pole de la classe ! J'ai pu commencer la course dans des conditions mixtes, mais j'ai fait un bon relais régulier et tous ensemble, nous avons pu terminer en P2 dans la classe, 34e au général ! Les objectifs ont été atteints, quelques bons kilomètres autour de la piste et une bonne préparation pour la saison WTCR à venir. Continuons à travailler et commençons sur une bonne note".



La course WTCR d'Allemagne est prévue au Nürburgring Nordschleife du 24 au 26 septembre.



