Comment Vervisch a porté à 15 le nombre de vainqueurs en WTCR avec un succès à Macao

Frédéric Vervisch est devenu le 15e pilote à s'imposer lors de la saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO avec une victoire pleine d'émotions à Macao le week-end dernier.

Le pilote belge, rookie sur le Circuito da Guia et au volant d'une RS 3 LMS engagée par Audi Sport Team Comtouyou, a battu Timo Scheider et Yvan Muller pour la première place lors de la course 2, troisième sur la grille.



«Nous avions une voiture performante en ligne droite», a déclaré le talentueux pilote belge. «Notre départ était assez bon, j'ai réussi à doubler [Kevin] Ceccon puis j'étais derrière Timo, mais dès le premier tour, il creusait l'écart, et j'ai donc pensé que ce serait difficile. Mais au deuxième tour, son rythme a légèrement diminué et j’ai pensé qu'il y avait une possibilité de doubler."



«Ce n'était pas facile, mais j'ai eu une opportunité de le doubler avant le Mandarin. Je me suis dit que c’était «maintenant ou jamais», puis j’ai pensé qu'il fallait juste contrôler la course et ne pas faire d’erreur. Je suis très heureux et c’est génial d’être devant ces deux légendes [Scheider et Muller]. Je suis très heureux pour l'équipe aussi, pour notre première victoire. ”



Les vainqueurs de course en WTCR OSCARO en 2018:

5: Gabriele Tarquini

4: Thed Björk

4: Jean-Karl Vernay

3: Yvan Muller

2: Yann Ehrlacher

2: Esteban Guerrieri

2: Rob Huff

1: Mehdi Bennani

1: Kevin Ceccon

1: Aurélien Comte

1: Mato Homola

1: Norbert Michelisz

1: Pepe Oriola

1: Gordon Shedden

1: Frédéric Vervisch

