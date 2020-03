Communiqué concernant les tests de présaison du WTCR

Les tests officiels de présaison du WTCR - FIA World Touring Car Cup programmés du 24 au 26 mars sur le circuit de MotorLand Aragon en Espagne ont été annulé en raison de l'épidémie du coronavirus.

Eurosport Events, promoteur du WTCR, a pris la décision d'éviter tout risque inutile pour la santé dans l'intérêt des pilotes, des équipes, des fournisseurs, des membres des médias et de la communauté de la course au sens large.



Une session de test de remplacement doit être programmé avant la course WTCR de Hongrie qui se déroulera du 24 au 26 avril.

