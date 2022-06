La FIA, Discovery Sports Events, Goodyear Racing et les départements de course client de tous les constructeurs participant à la WTCR – FIA World Touring Car Cup ont travaillé en étroite collaboration pour identifier ensemble des solutions avant la WTCR Race of Hungary ce week-end (11-12 juin).

L’analyse technique complète menée par Goodyear Racing après l’annulation de la Course 1 et de la Course 2 de la WTCR Race of Germany, qui n’ont pu avoir lieu pour des raisons de sécurité, a inclut une comparaison des données WTCR à celles des équipes Goodyear participant aux 24 Heures du Nürburgring dans le cadre du même événement. Leurs voitures de type TCR, qui utilisent un pneu de construction similaire mais de spécification différente de celle du pneu WTCR, parcourent généralement jusqu’à neuf tours par relais, soit trois fois la distance d’une course WTCR.



Une séance d’essais a également été organisée sur le Slovakia Ring cette semaine. Des équipes représentant quatre départements de course client y ont participé et ont comparé la spécification standard à une version améliorée, en même temps qu’elles ont validé les réglages de la voiture et la sélection des pneus recommandés par Goodyear Racing.



La conclusion de Goodyear est de recommander que la spécification améliorée soit utilisée sur l’essieu avant de toutes les voitures participant à la WTCR Race of Hungary. En outre, Goodyear Racing recommandera des réglages de carrossage et de pression de pneus adaptés à toutes les séances en piste.



Quatre pneus supplémentaires seront alloués à chaque voiture pour être utilisés lors des Essais Libres 1 ou 2 à la discrétion de chaque équipe, les Essais Libres 2 passant de 30 à 45 minutes.

