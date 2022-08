Discovery Sports Events et la FIA sont surpris par la décision de Cyan Racing et Geely Group Motorsport de mettre fin à leur participation au championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022. Cette décision n’était pas attendue à la lumière du dialogue approfondi entre la FIA, Cyan Racing, Geely Group Motorsport, Goodyear et WSC pour répondre aux préoccupations suscitées par les problèmes de pneus survenus durant la WTCR Race of Italy.

Lors des discussions positives de vendredi entre la FIA, Geely et WSC, les mesures proposées par la FIA et WSC comprenaient la réduction de 20 kilogrammes du poids de compensation de toutes les voitures WTCR ainsi que la proposition de Goodyear d’organiser un test supplémentaire sur l’Anneau du Rhin (ce soir) afin de donner à toutes les équipes l’opportunité d’utiliser les réglages recommandés par Goodyear sur une piste où Cyan Racing a effectué des tests plus tôt cette année, avec d’autres équipes, sans signaler de problèmes liés aux pneus.



En plus de son soutien à ce test supplémentaire et à l’analyse menée pour s’assurer que les pneus fonctionnent bien sur ce circuit, Goodyear a offert de remplacer les pneus amenés du rendez-vous précédent.



L’annonce d’aujourd’hui, particulièrement si proche de la course à domicile de Yann Ehrlacher et Yvan Muller, deux des pilotes les plus emblématiques en FIA World Touring Car Racing, n’est pas seulement surprenante mais aussi très malheureuse. Nous partageons le sentiment collectif de frustration du promoteur de la WTCR Race of Alsace GrandEst et du public.



Heureusement, le WTCR peut compter sur la participation d’un certain nombre d’autres équipes et pilotes de haut niveau, ce qui signifie que la WTCR Race of Alsace GrandEst aura lieu comme prévu.



L’attention se portera ensuite sur les courses restantes de la saison, dont les détails seront annoncés une fois que le vote électronique du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, qui doit commencer le 8 août, aura été effectué.

Ad

WTCR Les classements provisoires en WTCR IL Y A 2 HEURES

WTCR Un deuxième rendez-vous national pour Berthon en WTCR IL Y A 5 HEURES