Communiqué : WTCR Race of Germany

C'est avec regret qu'Eurosport Events, promoteur de la WTCR - FIA World Touring Car Cup, en consultation avec la FIA, le promoteur des 24 heures ADAC Nordrhein et la DMSB, la fédération allemande, annonce l'annulation de la WTCR Race of Germany sur la Nordschleife.

La WTCR Race of Germany était prévue dans le cadre des ADAC 24h-Rennen sur la Nordschleife du Nürburgring, une épreuve qui a été reporté au 24-27 septembre en raison des restrictions imposées par le gouvernement allemand suite à la pandémie COVID-19.



Malheureusement, il n'est pas possible d'organiser la WTCR Race of Germany à cette date révisée en raison du calendrier déjà existant des meetings de WTCR.



Toutefois, afin de maintenir le calendrier prévu de 20 courses en WTCR, la WTCR Race of Portugal et la WTCR Race of Austria, prévues respectivement du 19 au 21 juin et du 24 au 26 juillet, comprendront toutes deux une séance de qualification et une course supplémentaires. Les séances de qualification et les courses prévues pour la WTCR Race of Hungary ont déjà été intégrées dans le programme de la WTCR Race of Spain à la suite de l'annulation de la course hongroise.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur de la WTCR, a déclaré "Nous respectons et soutenons pleinement la décision de l'ADAC Nordrhein de reporter l'événement ADAC 24h-Rennen conformément aux mesures prises par le gouvernement allemand en ces temps très difficiles. L'ADAC Nordrhein est notre partenaire en Allemagne depuis 2015 et nous ferons tout notre possible pour que le WTCR puisse à nouveau courir sur ce circuit emblématique. Nous espérons également que le plus grand nombre possible de fans assisteront à la nouvelle date en septembre et que cet événement unique connaîtra l'immense succès qu'il a toujours connu."



"Bien que les considérations de santé et de sécurité restent la priorité absolue, comme nous l'avons communiqué précédemment, notre intention est de faire tout notre possible pour maintenir un calendrier de 20 courses pour le WTCR en 2020. La reprogrammation des courses prévues pour le Nürburgring Nordschleife à Vila Real et Salzburgring permettra d'y parvenir."



"Nous continuerons à suivre la situation en Slovaquie, où le WTCR doit se dérouler du 5 au 7 juin, en consultation avec la FIA, l'organisateur de l'événement et les autorités compétentes. Si nécessaire, nous suivrons le même processus en ce qui concerne la reprogrammation des courses du Slovakia Ring dans les événements WTCR existants, immédiatement après l'été".

The post Communiqué : WTCR Race of Germany appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.