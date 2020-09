La FIA, le WSC et le promoteur du WTCR, Eurosport Events Limited (EEL), prennent acte de la décision des équipes clientes de Hyundai Motorsport de se retirer de la course FIA WTCR d'Allemagne.

Les trois parties sont unies dans leur mission d'assurer une concurrence équitable pour tous les participants, d'un point de vue sportif, technique et promotionnel, en offrant une plate-forme pour concourir sur un pied d'égalité.



EEL, la FIA et le WSC se réjouissent de poursuivre un dialogue constructif avec les équipes clientes de Hyundai Motorsport.



Dans le même temps, l'accent est mis sur la réussite de la WTCR Race of Germany qui se déroulera sur l'emblématique Nürburgring Nordschleife du 24 au 26 septembre.