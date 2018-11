Compte rendu de course : Guerrieri et Vervisch s’imposent, Tarquini décroche le titre lors d’une

Alors que Esteban Guerrieri et Frédéric Vervisch ont rejoint Jean-Karl Vernay en tant que vainqueurs de la WTCR Race of Macau, c'est Gabriele Tarquini qui a eu le plus grand motif de se réjouir en remportant le premier titre du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO pour seulement trois points *.

Au volant d'une Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team équipée de pneus Yokohama, Tarquini a remporté la première épreuve de l’année au Maroc et est depuis lors fermement à la lutte pour le titre.



Malgré une deuxième qualification difficile à Macao le laissant hors du top 10 sur la grille pour les courses décisives de dimanche, Tarquini a juste fait ce qu'il fallait avec une 10e place à l'arrivée de la course 3 pour s'assurer le titre devant Yvan Muller, le pilote le plus utile de TAG Heuer .



«Je me souviens avoir envisagé arrêter la compétition il y a neuf ans car, je me disais à l'époque, "que pouvez-vous aller chercher de plus qu'un titre mondial?"» A déclaré Tarquini. «C’est probablement le meilleur moment pour arrêter [lorsque l'on est champion], mais je me suis dit « pourquoi devrais-je arrêter, je veux courir. J’ai l’adrénaline, je ne suis pas lent, je peux encore courir". Et j’ai décidé, parce que SEAT s’était arrêté, de repartir avec une équipe privée en 2010, 2011, 2012, puis j'ai intégré l'équipe Honda. Je ne me suis donc pas arrêté et cela a été la meilleure saison. Et je dois également remercier Hyundai de m'avoir choisi dès le début du projet, ainsi que toute l'équipe, les mécaniciens et mon coéquipier. Et je tiens également à féliciter Yvan, qui a fait un excellent travail tout au long de la saison. Il était mon adversaire le plus coriace. "



Un fantastique Muller emmène son équipe au titre mondial

Yvan Muller a tout donné pour arracher la couronne à Gabriele Tarquini, mais son double podium n'a pas suffi à lui permettre de remporter le titre. Mais son équipe YMR, sur Hyundai, formée à la veille de la saison, a battu BRC pour le titre par équipes grâce à ses efforts et à ceux de son équipier Thed Björk. Muller a célébré son triomphe en annonçant son intention de piloter pour la toute nouvelle équipe Lynk & Co Cyan Racing dans le WTCR OSCARO en 2019. «Comme je l'ai dit à mon équipe, je donnerai facilement l'un de mes titres pour un titre par équipes. Je serai avec Lynk & Co pour l'année prochaine. "



Huff manque la 10e victoire à Macao

Rob Huff a signé une double pole position DHL sur sa Volkswagen Golf GTI du Sébastien Loeb Racing, mais a dû se contenter des troisième et deuxième places ainsi que du TAG Heuer Best Lap Trophy.



Guerrieri ajoutesa première victoire à Macao à sa victoire de Nürburging

Esteban Guerrieri a devancé le poleman Rob Huff, pour remporter la troisième course à Macao, sa deuxième victoire de la saison après son succès sur la Nürburgring Nordschleife plus tôt dans l'année. Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, sur une Honda, a devancé Huff et Norbert Michelisz. Muller a fini quatrième, Yann Ehrlacher cinquième et Pepe Oriola sur sa Cupra complète le top six pour le Team OSCARO by Campos Racing.



Vervisch 15e vainqueur en 2018

Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou) est devenu le 15e vainqueur de la première WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, réalisant une superbe manoeuvre pour devancer l'auteur de la Pole Position DHL et prendre la tête à l'extérieur du virage du Mandarin. Scheider a pris la deuxième place devant Yvan Muller troisième et Kevin Ceccon quatrième dans son Alfa Romeo Giuliettadu Team Mulsanne. Esteban Guerrieri et Yann Ehrlacher complètent respectivement le top six.



Paroles de vainqueurs

Jean-Karl Vernay, Audi Sport Leopard Lukoil Team, Audi RS 3 LMS (Course 1) :«J’ai eu un bon départ et j’espérais avoir une voiture de sécurité. Le départ était plutôt bon, j'ai pu rester dans le paquet de devant avant le virage du Mandarin, Yvan était à l'intérieur pour le virage suivant et j'ai juste essayé de l'aider, de l'attaquer, de passer en deuxième position. La chose la plus intelligente était de rester deuxième car il était impossible de doubler, ce qui était déjà très bien et j’espérais une voiture de sécurité. Et c'est arrivé le tour suivant. Avec notre vitesse de pointe, nous savions que nous pourrions doubler et c’est ce qui s’est passé. Après cela, ils ont été plus rapides que nous dans la partie haute de la ville, car nous avions une voiture assez lourde. J'ai donc essayé de rester devant et de ne pas faire d'erreur, de rester cohérent, de faire une bonne sortie sur les deux derniers virages pour éviterque Yvan ne me double. et c'était bon. Je suis vraiment heureux, heureux pour Audi, l’équipe et les sponsors. L’objectif était de passer troisième du championnat après la course 1. Je suis vraiment heureux, mais nous devons rester concentrés sur demain et les courses à venir. Ensuite, nous pourrons célébrer, mais il reste encore un long chemin à parcourir.



Frédéric Vervisch, Audi Sport Team Comtoyou, Audi RS 3 LMS (Course 2) :«Nous avions une voiture performante dans la ligne droite. Notre départ était assez bon, j'ai réussi à doubler Ceccon puis j'étais derrière Timo, mais dès le premier tour, il creusait l'écart, et j'ai donc pensé que ce serait difficile. Mais au deuxième tour, son rythme a légèrement diminué et j’ai pensé que c’était une possibilité pour le doubler. Ce n’est pas facile, mais je savais que je pourrais doubler avant le virage du Mandarin. Je me suis dit que c'était maintenant ou jamais avec la voiture dont je disposais, et ensuite je pense qu'il s'agissait simplement de contrôler la course et de ne commettre aucune erreur car ils se battaient derrière moi. Je suis très heureux et c’est génial d’être face à ces deux légendes. Je suis très heureux pour l'équipe aussi, pour notre première victoire. ”



Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR (Course 3) :«C’était une saison fantastique, j’ai vraiment apprécié, avec de nombreuses étincelles avec tout le monde ici, mais nous savons ce que c’est. Nous savons comment nous devons courir, un peu trop parfois, mais c’est une course et nous devons toujours apprendre. Je suis heureux de terminer la saison de cette façon et de gagner à Macao. J'ai deux victoires cette année, à Macao et sur la Nordschleife, je ne peux donc pas en demander plus. Ce fut une excellente année et je termine également troisième [au classement]. Je suis très heureux. J'ai été déçu vendredi, mais si je savais que je gagnerais aujourd'hui, c'est bien. Je suis heureux avec ce gars ici [Rob Huff] et j’ai beaucoup appris à défendre face à lui, et bien sûr nous aurons une belle bataille à venir l'année prochaine. Grâce à mon équipe, à ma famille, j'ai beaucoup de soutien et à ma mère qui se bat… Je suis très heureux, merci. ”



Les chiffres clés du WTCR OSCARO en 2018 :



Victoires:

5: Gabriele Tarquini

4: Thed Björk, Jean-Karl Vernay

3: Yvan Muller

2: Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Rob Huff

1: Mehdi Bennani, Kevin Ceccon, Aurélien Comte, Mato Homola, Norbert Michelisz, Pepe Oriola, Gordon Shedden et Frédéric Vervisch



DHL pole positions:

6: Thed Björk

4: Rob Huff

3: Norbert Michelisz

2: Gabriele Tarquini, Jean-Karl Vernay

1: Kevin Ceccon, Aurélien Comte, Gordon Shedden



Meilleurs tours en course :

5: Gabriele Tarquini

4: Thed Björk, Jean-Karl Vernay

3: Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz

2: Rob Huff, Pepe Oriola, Frédéric Vervisch

1: Mehdi Bennani, Kevin Ceccon, Esteban Guerrieri, Yvan Muller et Dániel Nagy



Tours menés:

Gabriele Tarquini, 73 ans; Jean-Karl Vernay 63 ans; Thed Björk, 48 ans; Yvan Muller 32; Gordon Shedden, 28 ans; Yann Ehrlacher 26; Rob Huff 22; Mehdi Bennani 18; Aurélien Comte et Esteban Guerrieri 16; Kevin Ceccon, 15 ans; Norbert Michelisz 14; Pepe Oriola 10; Gordon Shedden et Frédéric Vervisch 5; Timo Scheider 3.



* Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

