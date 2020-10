Après un week-end malchanceux, le Français a terminé hors des points dans les trois courses du Hungaroring dans sa Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport.



"Nous avons pris le départ des trois courses depuis la dernière place, nous avons eu des contacts, des pénalités, des problèmes mécaniques dans la course 3 à cause d'un contact dans la course 2", a déclaré Comte, vainqueur de course en WTCR.



"C'est la course mais c'est dommage car nous commençons à comprendre la voiture".