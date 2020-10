Au volant d'une Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport, le Français a empoché deux deuxièmes places dans la course 2 puis la course 3, ses meilleurs résultats du week-end.



"C'était un peu compliqué dans la course 1 parce que j'ai passé presque un an sans piloter", a déclaré le Comte. "Mais je suis très heureux car nous avons amélioré la voiture à chaque course aujourd'hui et l'équipe a fait du bon travail. Nous avons appris la voiture et c'est formidable pour l'équipe".